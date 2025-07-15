ABD ile Çin arasındaki istihbarat savaşı kızışıyor

ABD ile Çin arasında teknoloji rekabeti derinleşirken, iki süper güç arasındaki istihbarat savaşı da giderek sertleşiyor. Geçtiğimiz hafta ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Covid-19 aşılarıyla ilgili hassas araştırmaları çalmakla suçlanan Çinli hacker Xu Zewei’yi İtalya’nın Milano kentinde yakaladı. FBI Direktörü Kash Patel, olayı “Çin Komünist Partisi’ni avlamak” olarak tanımlayarak, ABD kurumlarına yönelik saldırıların yanıtsız kalmayacağını vurguladı.

"SIZMA ÇABALARI ARTIYOR"

Aynı günlerde Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı (MSS) de üç yabancı casusluk planını engellediğini duyurdu. Bakanlık, Çinli yetkililere “disiplinsizlik” nedeniyle uyarıda bulunarak, yabancı ajanların Çin’e sızma çabalarının arttığını açıkladı. Bu olaylardan birinde, yurtdışında bir yabancı ajan tarafından tuzağa düşürülen bir Çinli yetkilinin şantajla gizli belgeler sızdırmaya zorlandığı iddia edildi.



Uzmanlara göre iki ülke arasında casusluk faaliyetleri, ticaretten yapay zekâ ve yarı iletken teknolojilerine kadar pek çok alandaki rekabetle birlikte yeni bir boyuta taşındı. Georgetown Üniversitesi’nden Dennis Wilder, ABD istihbaratının Çinli yetkilileri internet üzerinden hedef alarak casus devşirme girişimlerini artırdığını, Çin’in de ABD vatandaşlarına ve iş insanlarına yönelik operasyonlarını sıklaştırdığını belirtti.



Trump yönetimi Çin’e yönelik teknoloji ihracatında bazı kısıtlamaları gevşeterek Nvidia ve AMD gibi şirketlerin yapay zeka çiplerini yeniden Çin’e satmasına izin verse de uzmanlar, bu adımın casusluk faaliyetlerini yavaşlatmasını beklemiyor.

ÇİNLİ ÖĞRENCİLER GÖZETİM ALTINDA

Öte yandan Çinli öğrenciler ve araştırmacılar ABD üniversitelerinde daha sıkı bir gözetim altına alındı. Çin hükümetiyle bağlantılı olduğu iddia edilen Çin Burs Konseyi (CSC) ve Tsinghua Üniversitesi işbirlikleri de Kongre soruşturmalarına konu oldu.



Haziran ayında FBI, ABD Deniz Kuvvetleri personelinden gizli bilgileri Çin’e sızdırmaya çalışan iki Çinliyi Oregon ve Teksas’ta tutukladı. Aynı ay Michigan’da üç Çinli araştırmacı, biyolojik materyalleri sahte beyanlarla ABD’ye sokmaya çalışırken yakalandı. Mart ayında da Çin asıllı iki aktif, bir eski ABD askeri, hassas savunma bilgilerini Çin’e satmakla suçlanarak gözaltına alındı. Çin ise İngiltere adına casusluk yaptığı öne sürülen bir Çinli çiftin tutuklandığını açıkladı.