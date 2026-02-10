ABD ile Ermenistan arasında nükleer anlaşma

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in imzasıyla ABD ve Ermenistan sivil nükleer sektöründe işbirliği yapmaya yönelik bir anlaşma imzaladı.

Aylar önce Azerbaycan ve Ermenistan arasında arabulucuk yaparak Güney Kafkasya'da barış anlaşmasına varılmasını sağlayan ABD, bir süredir eskiden Rusya'nın yakın müttefiki olan Ermenistan ile ilişkilerini güçlendirmeye çalışıyor.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile JD Vance, yaptıkları ortak açıklamada "123 Anlaşması" olarak adlandırılan ve ABD'nin yasal olarak başka ülkelere nükleer teknoloji ve ekipman ihraç etmesini sağlayan anlaşmaya yönelik müzakereleri tamamladıklarını söyledi.

Vance, bu anlaşmayla ABD'nin Ermenistan'a ilk etapta 5 milyar dolarlık ihracat yapmasına ve uzun vadeli yakıt ve bakım sözleşmeleri için de 4 milyar dolar değerinde ek ihracat yapmasına olanak tanıyacağını ifade etti.

Paşinyan, Vance ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Bu anlaşma, Ermenistan ile ABD arasındaki enerji ortaklığının derinleşmesinde yeni bir sayfa açacak" dedi.

Vance, bir yandan da Ermenistan'dan geçmesi planlanan ve Azerbaycan'ı doğrudan Nahçıvan'a, oradan da Türkiye'ye bağlayacak olan Uluslararası Barış ve Refah için Trump Yolu (TRIPP) adlı 43 kilometrelik koridor projesini de hayata geçirmeyi amaçlıyor.

ABD Başkan Yardımcısı Vance, Kafkasya'daki temaslarına Azerbaycan'da sürdürecek.