ABD ile Filistin diplomasisi (İbrahim Kalın-Jake Sullivan görüşmesi)

Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel meseleler, Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında Haziran ayında NATO Zirvesi marjında yapılacak görüşme, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa’da ibadet edenlere saldırması, Filistinlilerin evlerinden hukuksuz bir şekilde çıkartılması ve Gazze’ye yönelik hava saldırıları ele alındı.



Görüşmede İsrail güvenlik güçlerinin Ramazan ayında Mescid-i Aksa’ya ve mabedin içinde ibadet edenlere saldırmasının kabul edilemez olduğu ifade edildi. İsrail’in Gazze’ye düzenlediği hava saldırısı sonucunda aralarında çocukların da olduğu sivilleri katletmesinin tüm dünyada derin bir infiale neden olduğu belirtildi.



İsrail’in kutsal mekana, ibadet edenlere ve sivillere saldırmasının uluslararası hukukun ve temel insan haklarının aleni bir ihali olduğu hatırlatılarak, İsrail’in hukuk tanımaz ve saldırgan tavrının ivedilikle durdurulması gerektiği vurgulandı. Mübarek Ramazan Bayramına girerken tüm İslam dünyasını derinden yaralayan bu saldırıların bir an önce sona erdirilmesi için girişimlerde bulunulması gereği ifade edildi.