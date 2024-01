ABD ile ilgili yeni iddia: Hamas liderleri için ekip kuruldu

ABD dış istihbarat teşkilatı CIA'in, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde olduğu düşünülen Hamas'ın üst düzey yöneticilerini tespit etmek üzere "görev gücü" oluşturduğu belirtildi.



ABD merkezli The New York Times gazetesinin adını vermediği ABD'li yetkililerden aktardığı bilgiye göre, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan 7 Ekim sonrasında "yeni bir görev gücü oluşturulması" yönünde talimat verdi.



CIA'in öncelik listesinde Hamas'ın 7 Ekim'den önce dördüncü seviyede olduğu ve "istihbarat toplamak için az sayıda kaynağın kullanıldığı" belirtilen haberde, Sullivan'ın direktifi doğrultusunda CIA'in öncelik listesinde Hamas'ın ikinci seviyeye yükseltildiği aktarıldı.

"İSRAİL'İN HAMAS İSTİHBARATI ZAYIF"



Hamas konusunda istihbarat toplamak için CIA'in daha fazla para ve insan kaynağı kullanacağı belirtilirken, ABD'nin 7 Ekim öncesinde Hamas konusundaki istihbaratını ise İsrail'e dayandırdığı kaydedildi.



İsrail'in Hamas hakkındaki istihbaratının 7 Ekim sonrasında "önemli ölçüde zayıf olduğunun ortaya çıktığı" vurgulanarak, haberde ABD'li yetkililerin İsrail'den alınan istihbaratı sorguladığı bilgisine yer verildi.



Haberde ayrıca, ABD'nin İsrail'i "askeri harekatını yeniden düzenleyerek olağanüstü sivil kayıplarıyla sonuçlanacak geniş çaplı saldırılardan ziyade Hamas'ın üst düzey isimlerini öldürmek ve yakalamaya zorladığı" ifade edildi.



ABD, HEDEF GÖSTERİYOR İDDİASI

The Intercept internet sitesi, ABD Hava Kuvvetlerinin yayımladığı resmi belgelere göre, ABD'nin İsrail ordusuna Gazze'deki saldırılarında "hedef göstermede yardım ettiğini" ileri sürdü.



ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Pat Ryder'ın ABD güçlerinin İsrail'e "rehineleri kurtarma" konusunda yardım ettiği ve "hedef geliştirmeye dahil olmadığı" açıklamasının aksine İsrail'de görevlendirilen personelin "saldırı hedefleme konusunda uydu istihbaratı sağladığı" belirtildi.



İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 29 binden fazla bombalı saldırı düzenlediği bilgisine yer verilen haberde, ABD ordusunun kasım ayı itibarıyla "ilk defa Gazze'de insansız hava aracı görevlendirdiği" kaydedildi.