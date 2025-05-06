ABD ile ilişkilerde büyükelçi faktörü: “Türkiye yeniden bölgedeki stratejik ortak olacak”

ABD’de Donald Trump’ın ikinci başkanlık döneminde iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Trump’ın telefon görüşmesi yapmasının ardından ABD'nin Ankara Büyükelçisi olarak atanan Thomas Barrack da dün akşam saatlerinde Ankara’ya geldi. Barrack, burada yaptığı açıklamada, “Trump'ın amacı, Türkiye ile ABD arasındaki ittifakı hak ettiği seviyeye taşımaktır” ifadelerini kullandı.



Türkiye-ABD ilişkilerinde yaşanan bu ivme, İsrail basınında da kendisine yer buldu. The Jerusalem Post gazetesinde Salem Alketbi imzasıyla yayınlanan yazıda, “Türkiye’nin ABD’nin desteğiyle İran ve Rus nüfuzuna karşı denge oluşturabileceği” yorumuna yer verildi. Yazıda, “ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Türkiye’nin bölgede ABD’nin gerekli stratejik bir ortağı olarak yeniden konumlandırılmasını kilit bir görev haline getirecek” denildi.



TRUMP’IN BÜYÜKELÇİ SEÇİMİ NE ANLATIYOR?



Genelde Türkiye ve ABD arasında, özelde ise Trump ve Erdoğan arasında son dönemde yaşanan yakın ilişkiye dikkat çekilen yazıda, “Bu bağlamda Tom Barrack’ın ABD’nin yeni Türkiye Büyükelçisi olarak atanması gayet mantıklı. Trump ile yakın bağları olduğu bilinen Barrack, olağanüstü ve kapsamlı bir yetki aldı; bu, Beyaz Saray’ın bu dönüm noktası niteliğindeki dönemde Ankara ile ilişkilere verdiği yüksek önceliğin açık bir göstergesi” ifadelerine yer verildi.



“BARRACK, 3 TEMEL NOKTAYA ODAKLANACAK”



Konu hakkında bilgi sahibi kaynakların verdiği bilgiye göre, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Barrack’ın görev, yetki ve hamleleri, üç stratejik alana odaklanacak. Bunlar, iki ülke arasındaki ekonomik ve askeri işbirliğini geliştirmek, değişken bölgesel meseleler konusunda yaklaşımları uyumlu hale getirmek ve Türkiye’yi yeniden ABD’nin bölgedeki gerekli bir stratejik ortağı olarak konumlandırmak olacak.



Alketbi’nin yazısında ayrıca “Şiddetlenen bölgesel rekabete ilişkin mevcut durumda Türkiye, İran ve Rus nüfuzuna tarihi bir karşı denge olarak ortaya çıkıyor. Osmanlı mirasının Ankara’nın stratejik güç oyununda en güçlü kartlarından biri olduğuna inanıyorum” ifadelerine yer verildi.



“AMERİKAN ŞİRKETLERİ TÜRKİYE’DE YATIRIM YAPMAK İSTİYOR”



Geçmişten gelen bağların yanı sıra enerji işbirliğinin de bir diğer önemli stratejik boyut olduğuna dikkat çekilen yazıya göre “Özellikle Trump ile bağlantıları olan Amerikan petrol şirketleri Türkiye’nin kaya petrolü sektörüne yatırım yapmak istiyor.” Buna göre, söz konusu şirketler ayrıca “Suriye’deki petrol ve gaz kaynaklarına erişmeye çalışırken Türkiye’deki kaya petrolü sektörünün deneyiminden de faydalanma" isteğinde.



Türkiye topraklarını “baypas eden” EastMed gaz boru hattı projesine Türkiye’nin de katılma olasılığının ortaya çıkabileceğine işaret edilen yazıda, halihazırda söz konusu projede İsrail, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İtalya’nın olduğu, ancak “Trump ve Erdoğan arasında yakınlaşan ilişkilerin de ışığında Türkiye’nin projeye olası katılımına dair işaretler olduğu” iddia edildi.



BARRACK, ANKARA’DA



ABD Başkanı Trump'ın başkanlığa seçilmesinden kısa bir süre sonra, ABD'nin Ankara Büyükelçisi olarak aday gösterilen ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Barrack, dün 22.10'da Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.



Burada açıklama yapan Barrack, "Trump'ın amacı, Türkiye ile ABD arasındaki ittifakı hak ettiği seviyeye taşımaktır” diyerek iki ülkenin her zaman harika ilişkilere sahip olduğunu ancak bunun "olağanüstü" olması gerektiğini belirtti.



Barrack, Trump'ın Türkiye ile ABD'yi daha güçlü kılmayı ve dünyayı daha iyi bir hale getirmeyi amaçladığını, bunun için de barış ve refahı, iki ülke halkı ve "iki büyük ulusun büyük liderleri" aracılığıyla sağlamayı hedeflediğini bildirdi.



ERDOĞAN VE TRUMP TELEFONDA GÖRÜŞTÜ



Dün iki ülke ilişkilerinde dikkat çeken bir diğer durum ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın telefon görüşmesi yapması oldu. Görüşmenin ardından iki lider de açıklamalarda bulundu.



Truth Social sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, açıklamasında, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya-Ukrayna savaşı, Suriye, Gazze ve daha birçok konuda çok iyi ve verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim" ifadesini kullandı. ABD Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisini ileri bir tarih için Türkiye'ye davet ettiğini, kendisinin de Washington'a geleceğini belirtti. Trump, "Başkan olarak görev yaptığım dört yıl boyunca (2016-2020) Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişkilerim mükemmeldi" yorumunu yaparak, pek çok konuda birlikte çalıştıklarını anımsattı.



Rusya-Ukrayna savaşına atıf yapan Trump, "Rusya ile Ukrayna arasındaki saçma ama ölümcül savaşın sona erdirilmesi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum" değerlendirmesinde bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan da görüşmelerine dair şunları kaydetti:



"Bugün ABD Başkanı değerli dostum Sayın Donald Trump'la yaptığımız telefon görüşmesi oldukça verimli, kapsamlı ve samimiydi. Görüşmemizde, Gazze'de gittikçe kötüye giden insani durum başta olmak üzere Suriye, Rusya-Ukrayna Savaşı, küresel ticaret, İran ile ABD arasında devam eden müzakereler ve daha birçok bölgesel ve küresel meseleyi istişare ettik. Sayın Trump ile başta savunma sanayii ve ticaret olmak üzere Türkiye-ABD münasebetlerini geliştirme irademizi teyit ettik. Başkan Trump'ın dünyamızda süregelen çatışma ve savaşları bitirme yönündeki çabalarını takdirle karşıladığımı, Türkiye olarak bölgemizde barış, istikrar ve huzur ortamının tesisi için gereken desteği vermeye hazır olduğumuzu vurguladım. Değerli dostumu en kısa sürede Türkiye'de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacağımı ifade ettim, kendisi de bizleri ABD'ye davet etti. İnşallah dostum Trump'la kısa sürede bir araya gelmeyi ümit ediyor, görüşmemizin ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."



TOM BARRACK KİMDİR?



Thomas Barrack, Trump ile yakın ilişkisi ve gayrimenkul sektöründeki başarılarıyla dikkat çekiyor.



ABD Senatosu'nda, 30 Nisan'da, Barrack'a ilişkin Senato'da oylama yapılmıştı. Oylama sonucunda 36 "hayır" oyuna karşı 60 "evet" oyu alan Barrack, ABD'nin Ankara Büyükelçisi olarak onay almıştı.



ABD'nin California eyaletinde doğup büyüyen 77 yaşındaki Barrack, lisans eğitimini Güney California Üniversitesi'nde, hukuk eğitimini de San Diego Üniversitesi'nde tamamladı.



Lübnan'ın Zahle kentinden 1900 yılında ABD'ye göç eden Lübnanlı Hıristiyan göçmen bir ailenin torunu olan Barrack, babasının bakkal, annesinin sekreter olduğu Los Angeles'taki Culver City'de büyüdü.



Öğrencilik yıllarında rugby takımına girerek sporla ilgilenen Barrack, avukat olarak Suudi Arabistan'da çalıştı.



1980'lerde Reagan yönetiminde İçişleri Bakanlığı müsteşar yardımcısı olarak görev yapan Barrack, ABD'nin 40'ıncı Başkanı Ronald Reagan ile California'daki Rancho del Cielo bölgesinde komşuluk yaptı.

