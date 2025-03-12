ABD ile İran arasında "nükleer mektup" krizi: "Müzakere yok, ne yaparsan yap!

Tahran, ABD başkanı Donald Trump'ın sözünü ettiği mektuba ilişkin açıklama yaptı.

İran Dışişlerı̇ Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın mektubunu Tahran'a bir Arap ülkesinin ulaştıracağını söyledi.

Başkent Tahran’da düzenlenen bir etkinlikte konuşan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise Trump'ın İran'a yönelik baskı politikalarını değerlendirdi.

Pezeşkiyan, "Biz, konuşmayacağımızı ya da müzakere etmeyeceğimizi söylemedik. Ama Trump önce bize ne yapmamız gerektiğini dikte edecek, sonra yaptırımları uygulayıp 'Gelin, müzakere edelim' diyecek, öyle mi?" diyerek tepkisini dile getirdi.

İran Cumhurbaşkanı şunları ekledi: "Eğer gerçekten müzakere etmek istiyorsan neden dürüst davranmıyor ve insanların ekmek ve su yolunu kapatıyorsun? Bunlar bizimle müzakere etmek istemiyor, aksine karşılarında boyun eğmemizi istiyor. Ama biz asla boyun eğmeyeceğiz. Seninle müzakere etmeyeceğim. Ne yapıyorsan yap."

Pezeşkiyan, İran’ın dünyayla ilişki kurması gerektiğini ve ülkesinin amacının savaş ya da düşmanlık olmadığını vurgulayarak, "Eğer müzakere onurlu, karşılıklı saygı ve çıkarlar temelinde olursa oturup konuşuruz. Ama tehdit ve zorbalık dili bizim için asla kabul edilemez" şeklinde konuştu.

TRUMP'IN MEKTUBU

Fox Business Network'e geçen hafta röportaj veren Trump, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'e bir mektup gönderdiğini ve İran ile nükleer program konusunda anlaşma yapmayı tercih ettiğini açıklamıştı.



Trump, "Onlara, 'Umarım müzakere edersiniz çünkü askeri olarak girmemiz gerekirse bu korkunç bir şey olacak' diyen bir mektup yazdım" demişti.



Trump, şu ifadeleri kullanmıştı: "Ancak zamanı şimdi geliyor. Bir şekilde bir şeyler olacak. Eğer İran müzakere etmezse, bu onlar için çok çirkin olacak. Diğer alternatif ise bir şeyler yapmamız gerektiği çünkü onların nükleer silah sahibi olmasına izin veremezsiniz. Başka seçenekler de mevcut."

İran Trump'ın ardından yaptığı açıklamada, mektubun kendilerine ulaşmadığını bildirmişti.