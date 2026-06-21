ABD ile İran arasındaki nihai anlaşma için komisyonlar kuruldu

Katar Dışişleri Bakanlığı, Lucerne Gölü kıyasında ABD ve İran ile arabulucu ülkeler Katar ve Pakistan arasındaki yüksek düzeyli komisyonun ilk toplantısının başladığını duyurdu.

Zirve, ABD -İran mutabakat muhtırasının uygulanması amacıyla düzenlenen ilk dörtlü toplantı olma özelliği taşırken, eş zamanlı olarak Lübnan'da kapsamlı bir ateşkes sağlanmasını ve Tahran'ın dondurulan fonlarının serbest bırakılmasını ele alan üçlü bir görüşme de yürütülüyor.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid bin Muhammed el-Ensari konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Katar'ın bu toplantıların taraflar arasında imzalanan mutabakat muhtırasında yer alan tüm konuları ele alan kapsamlı ve kalıcı bir anlaşmayla sonuçlanmasını ümit ettiğini belirtti.

Müzakerelerin organizasyonel boyutu hakkında da bilgi veren el-Ensari, Washington ile Tahran arasındaki nihai anlaşmanın maddelerini müzakere etmek üzere teknik komisyonlar kurulduğunu bildirdi.

Sözcü ayrıca, bu anlaşmaya ulaşılması yolunda mutabakat muhtırasının uygulanmasını takip edecek izleme gruplarının da oluşturulduğunu kaydetti.

Katar'ın müzakerelerin başarısı için her türlü çabayı tam olarak desteklediğini vurgulayan el-Ensari, "Arabulucu sıfatımızla, müzakerelerin hedeflerine ulaşması için Pakistan ve ilgili taraflarla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Bugün İsviçre 'nin Cenevre kentinde yer alan Bürgenstock tesislerinde ikili ile üçlü formatları içeren diplomatik hazırlık görüşmeleri de yürütülmüştü.

Söz konusu hazırlıklar, ABD ile İran arasındaki ilk resmi müzakere oturumunun başlatılması amacıyla gerçekleştirildi.

İran devlet televizyonu, mevcut hazırlıklar kapsamında İran heyetinin, ABD heyetiyle yapılacak ana toplantının mekanizmasını belirlemek üzere Katarlı ve Pakistanlı arabulucularla yoğun görüşmeler gerçekleştirdiğini aktardı.

Haberde, İran'ın tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesini içeren ilk ve en temel maddeyi vurgulayacağı ve bu maddenin Lübnan'da henüz hayata geçirilmemiş olmasını masaya getireceği belirtildi.

Devlet televizyonu ayrıca müzakerelerin yürütüldüğü merkezde İran, ABD ve Katar arasında üçlü bir toplantı yapıldığını bildirdi.

Bu toplantının özellikle Lübnan'da kapsamlı bir ateşkese ulaşılması ve İran'ın dondurulan varlıkları ile fonları olmak üzere iki temel konuya odaklandığı kaydedildi.

DÖRT ÜLKEDEN ORTAK AÇIKLAMA

Gelişmelerle eş zamanlı olarak Türkiye , Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan dışişleri bakanları ortak bir bildiri yayımladı.

Bildiride, Washington ile Tahran arasında yürütülen müzakerelerin kalıcı bir çözüme ulaşması amacıyla "hızlı ve başarılı" bir şekilde sonuçlandırılmasının önemi vurgulandı.

Dışişleri bakanlarının ortak açıklamasında, müzakerelerin bir sonraki aşamasının hızla tamamlanmasının taşıdığı kritik öneme dikkat çekilirken, bu çabalarda bölge ülkelerinin güvenlik kaygılarının da dikkate alınması gerektiği ifade edildi.