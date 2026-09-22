ABD ile İran masaya döndü. Heyetler 3 saat görüştü

ABD Başkanı Donald Trump , gazetecilere yaptığı açıklamada ABD'li yetkililer ile İran heyetinin yaklaşık üç saat süren görüşmesini "çok iyi" ve "verimli" olarak nitelendirdi. Trump, ABD heyetinde Özel Temsilci Steve Witkoff ile damadı ve eski danışmanı Jared Kushner'ın da yer aldığını doğruladı. Reuters, Trump'ın görüşmenin ardından İran'la temasların sürdüğünü ve bir anlaşmaya varılacağını düşündüğünü söylediğini aktardı.

Trump, taraflar arasında "çok yakın zamanda" yeni bir görüşmenin de planlandığını söyledi.

ARAKÇİ İLE WITKOFF GÖRÜŞTÜ

İran devlet medyası da Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin BM Genel Kurulu'nun oturum aralarında Witkoff ile görüştüğünü doğruladı. İran kaynaklarına göre görüşme Witkoff'un talebi üzerine gerçekleştirildi.

Görüşmede Tahran'ın stratejik Hürmüz Boğazı'nı yeniden açması için öne sürdüğü şartlar ABD tarafına iletildi. İran'ın talepleri arasında ABD'nin İran limanlarına uyguladığı deniz ablukasının derhal kaldırılması, dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması ve Lübnan dahil "direniş cephelerindeki" savaşın sona erdirilmesi bulunuyor.

Reuters'a konuşan üst düzey bir İranlı yetkili de Tahran'ın ABD'nin askeri baskıyı azaltması ve İran limanlarına yönelik ablukayı kaldırması halinde Hürmüz Boğazı'nı yedi gün içinde yeniden açabileceğini söylemişti. İran heyetinin New York 'ta diplomatik süreci yeniden başlatmak için tam yetkiye sahip olduğu da belirtilmişti.

TRUMP: ANLAŞMAYA VARILACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM

Trump, günün erken saatlerinde İngiltere Başbakanı Andy Burnham ile görüşmesinin ardından da İran'la temasların sürdüğünü söylemişti.

"Bir anlaşmaya varılacağını düşünüyorum." diyen Trump, daha sonraki BM Genel Kurulu konuşmasında ise çok daha sert ifadeler kullanmış, bir anlaşma sağlanmaması halinde İran'a yönelik saldırıları artırabileceği tehdidinde bulunmuştu. Trump ayrıca diğer ülkelere İran'ı ekonomik açıdan tecrit etme çağrısı yaparken, bir barış anlaşmasının ABD'deki 3 Kasım ara seçimlerinin ardından sağlanabileceğini öne sürmüştü.

Trump ayrıca Körfez İşbirliği Konseyi ve Arap ülkelerinin liderleriyle görüşmesi öncesinde İran'a ait 159 geminin tamamının imha edildiğini, İran'ın uçaklarının yüzde 90'dan fazlasının vurulduğunu, yüzlerce silah ve insansız hava aracı depolama tesisinin hedef alındığını öne sürdü.

SAVAŞ VE HÜRMÜZ BOĞAZI GÖRÜŞMELERİN MERKEZİNDE

ABD ile İran arasındaki temasların merkezinde savaşın sona erdirilmesi, İran'ın nükleer programı, yaptırımlar ve küresel enerji ticareti açısından kritik önemdeki Hürmüz Boğazı bulunuyor.

Washington, İran'dan nükleer silah geliştirmeyeceğine dair güvence talep ederken Tahran; askeri baskının sona ermesi, deniz ablukasının kaldırılması ve ekonomik yaptırımlar konusunda somut adımlar atılmasını istiyor. Tarafların New York'taki doğrudan teması ve yeni bir görüşmenin planlanması, son haftalarda karşılıklı sert açıklamalara rağmen diplomatik kanalın açık kaldığını gösteriyor.