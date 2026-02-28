ABD ile İsrail'den İran'a ortak saldırı: İsrail hava savunma sistemlerine yönelik saldırının tamamlandığını açıkladı

İsrail ordusu, sabah saatlerinde başlayan İran operasyonu için, saat 17.00 sıralarında yaptığı açıklamad, “İran'ın stratejik savunma sistemine yönelik geniş çaplı saldırıyı tamamladığını” açıkladı.

OPERASYONUN GEÇMİŞİ

ABD ve İsrail, bugün sabah saatlerinde İran'a yönelik operasyon başlattı. İsrail Savunma Bakan Yisrael Katz sabah saatlerindeki açıklamasıyla, İsrail'in İran'a karşı önleyici saldırı başlattığını duyurdu. Bu açıklamanın ardından operasyona ABD'nin de dahil olduğu açıklandı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre ise aynı saatlerde başkent Tahran’da patlama sesleri duyuldu. İran medyası, merkezdeki üç ayrı noktada patlamalar gerçekleştiğini, iki ayrı noktadan da dumanların yükseldiğini belirtti. Tahran'ın kuzeyinde iki patlama daha gerçekleştiği, doğu ve batı bölgelerinde de patlama sesleri duyulduğu aktarıldı.

Saat 11.00 sıralarında İran'dan misilleme geldi ve İran'ın İsrail'e füze saldırısı başlattığı duyuruldu. Tel Aviv'de çalan sirenler nedeniyle birçok kişi kentteki metro istasyonlarına sığındı. Hayfa kentinde ise hava savunma sistemleri, bir füzeyi imha etti.

İşte bölgeden gelen son haberler…

PATLAMA SESLERİ DEVAM EDİYOR, BM ACİL TOPLANTIYA GİDİYOR

İran'ın Fars Haber Ajansı, ülkenin güneyindeki Şiraz kentinde hava savunma sistemlerinin aktif hale geldiği, ve şehirde patlama seslerinin duyulduğunu belirtti.

Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Dubai kentinde de büyük bir patlama sesi duyulduğu ve dumanların yükseldiği iddia edildi

İsrail medyası da ülkenin merkezinde saldırılar olduğunu öne sürdü.

Saldırılar devam ederken Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin acil toplantı kararı aldığı belirtildi. Konseyin önümüzdeki saatlerde İsrail ve ABD'nin İran saldırısını ele alarak toplanacağı belirtildi.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI: HAMANEY BİLDİĞİM KADARIYLA HAYATTA

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin desteklediği İsrail saldırılarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İran Dışişleri Bakanı, bir veya iki komutanı kaybetmiş olabileceklerini ancak neredeyse tüm yetkililerin güvende ve hayatta olduğunu söyledi. İran Dini Lideri Ali Hamaney için de “bildiğim kadarıyla hayatta” dedi.

Arakçi, nükleer zenginleştirme de dahil olmak üzere haklarından vazgeçmeyeceklerini, İran'ın nükleer programının barışçıl olmasını garanti edebilecek bir anlaşmaya varma olasılığı gördüğünü söyledi.

İran'ın gerginliği azaltmayı istediğini söyleyen Arakçi, “ABD konuşmak istiyorsa bizimle nasıl iletişime geçeceğini biliyorlar." diye konuştu. İran Dışişleri Bakanı, İran'ın elindeki füzelerin ABD topraklarını direkt vurma kapasitesinin olmadığını söyledi ve İran'ın ABD'ye ulaşabilecek bir füze üretmeyeceğini söyledi.

ABD'DEN LÜBNAN ÇAĞRISI

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği sosyal medya platformu X üzerinden vatandaşlarına çağrıda bulundu. Lübnan'daki ABD vatandaşlarına ülkeyi terk edin mesajı verildi. Elçilik, ABD vatandaşlarına Lübnan'a seyahat etmeme uyarısında da bulundu.

"İSRAİL SALDIRISINDA ÜST DÜZEY İSİMLER ÖLDÜRÜLDÜ"

Reuters'a konuşan kaynaklar İran Savunma Bakanı Emir Nasırzadeh ve Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Pakpur'un İsrail saldırılarında öldürüldüğünü iddia etti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, konuya dair "Birkaç komutanımızı kaybetmiş olabiliriz ama bu çok büyük bir sorun değil" dedi. Arakçi, İran'ın kendini meşru şekilde savunduğunu söyledi. “Bizim kendimizi savunmamız için kiseye ihtiyacımız yok, kendimizi savunabilecek güçteyiz." ifadelerini kullandı.

İRAN'DAN İSRAİL'E YENİ FÜZE SALDIRISI

İsrail devlet televizyonu KAN, İran'ın yeni bir füze saldırısı başlattığını öne sürdü. Bu salvoların 11. füze saldırısı olduğu açıklandı. İran'ın bu saldırılarda İsrail'in Hayfa kentini ve İsrail işgalindeki Golan'ı hedef aldığı belirtildi.

BEYAZ SARAY'DAN YALANLAMA

ABD Başkanı Trump, İran'a İsrail ile beraber yapılan saldırıların başlangıcında kameraların karşısına geçmiş ve saldırıyla ilgili bilgi vermişti. Daha sonra Amerikan basını Trump'ın yeniden konuşacağını açıklamıştı ancak bu iddialara Beyaz Saray'dan yanıt geldi. Beyaz Saray, Trump'ın yeni bir konuşma planının olmadığını açıkladı ve iddiaları yalanladı.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI: HENÜZ HURDA FÜZELERİ GÖNDERDİK

İran devlet televizyonu, İran Devrim Muhafızları Komutanı Jabari'nin konuşmasını yayınladı. Jabari, Tahran'ın henüz sadece 'hurda füzelerini' ateşlediğini ve yakında henüz görülmemiş silahları kullanabileceğini söyledi.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI'NDAN OKUL SALDIRISINA CEVAP

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya platformu X üzerinden mesaj paylaştı. İsrail ve ABD'nin saldırıları sırasında bir okulun da vurulması ve en az 51 çocuğun ölmesi üzerine Arakçi, “Okulu güpegündüz ve çocuklarla doluyken bombaladılar. Onlarca masum çocuk burada öldürüldü. İran halkına yönelik bu suçlar yanıtsız kalmayacak”. ifadelerini kullandı.

UMMAN'DAN ABD'YE VE İSRAİL'E KINAMA

İran ve ABD arasındaki müzakerelerde arabuluculuk yapan Umman'dan saldırılara dair açıklama geldi. Umman Dışişleri Bakanlığı, ABD'ye “bu sizin savaşınız” değil mesajını verdi. Umman Dışişleri Bakanı, bu durumun ne ABD'nin çıkarlarına ne de küresel barış davasına hizmet ettiğini söyledi. Arabulucu Umman açıklamasında İran'a yapılan ABD-İsrail saldırılarını kınadığını belirtti..

PEŞPEŞE PATLAMALAR

Karşılıklı füze saldırılarında Abu Dabi ve Doha'da patlama sesleri duyulduğu belirtildi. İran'ın füze salvolarına karşı İsrail'den de açıklama geldi. Tüm kutsal mekanların acild durum ilan edildiği için ziyarete kapatıldığı belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı, ülkeye gelen yeni bir füze dalgasını önlediklerini açıkladı.

İRAN: “NETANYAHU VE TRUMP'IN SALDIRISI KANUN DIŞI”

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi saldırılara ilişkin sert mesajlar verdi. Arakçi, “Netanyahu ve Trump'ın İran'a karşı yürüttüğü savaşın ‘tamamen kışkırtılmamış, yasadışı ve gayrimeşru” olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanı, İran Ordusu’nun “bu günler için hazır olduğunu" ifade etti.

İRAN'DAN YENİ SALVO

İran Ordusu yaptığı açıklamada İsrail'e karşı onlarca insansız hava aracıyla yeni bir saldırı dalgası başlattıklarını duyurdu.

İran'ın bölgedeki müttefiklerinden Iraklı Ketaib Hizbullah'ı, yakında ABD üslerine saldıracaklarını duyurdu.

İsrail Ordusu, İran'dan kendi topraklarına doğru yeni bir füze dalgası fırlatıldığını açıkladı. Füzelerin isabet ettiğine ve olası hasarlara dair bir açıklama henüz yapılmadı.

İran'dan fırlatılan bir füze ise Suriye'ye düştü. Suriye'de Süveyda kentine düşen bir füze nedeniyle 4 kişinin öldüğü açıklandı.

İRAN'DA OKULLAR VURULDU EN AZ 51 ÇOCUK ÖLDÜ

İran'ın Mehr haber ajansı, başkent Tahran'ın doğusundaki bir okula düzenlenen saldırıda en az 2 öğrencinin öldüğünü bildirdi.

İran'ın Tasnim Ajansı'na göre ülkenin güneyindeki Minab'da bir ilkokula düzenlenen İsrail saldırısında en az 51 çocuğun öldüğü iddia edildi.

İSRAİL: YÜZLERCE ASKERİ HEDEFİ VURDUK

İsrail ordusu, İran'ın batısına yönelik hava saldırıları sırasında füze rampaları da dahil olmak üzere "yüzlerce İran askeri hedefini" vurduğunu iddia eden bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, hava kuvvetlerinin İran'dan gelebilecek misilleme saldırılarını önlemek için çalıştığı da belirtildi.

HAMANEY'İN VURULAN YERLEŞKESİ GÖRÜNTÜLENDİ