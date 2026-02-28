ABD ile İsrail'den İran'a ortak saldırı: İsrail hava savunma sistemlerine yönelik saldırının tamamlandığını açıkladı
28.02.2026 09:18
Son Güncelleme: 28.02.2026 17:51
İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yetkililer, İsrail'in İran operasyonunun ABD ile koordineli bir şekilde gerçekleştirildiğini belirtti. Tahran'dan dumanlar yükseldi.
ABD ve İsrail, İran'a yönelik kapsamlı bir operasyon başlattı. Saldırının ardından İran'dan İsrail'e füzeler ateşlendi. İsrail ve ABD İran'daki hedefleri vururken, İran'da bölgedeki ABD üslerini hedef alıyor. İsrail saat 17'de İran hava savunma sistemine yönelik saldırının tamamlandığını açıkladı.
İsrail ordusu, sabah saatlerinde başlayan İran operasyonu için, saat 17.00 sıralarında yaptığı açıklamad, “İran'ın stratejik savunma sistemine yönelik geniş çaplı saldırıyı tamamladığını” açıkladı.
OPERASYONUN GEÇMİŞİ
ABD ve İsrail, bugün sabah saatlerinde İran'a yönelik operasyon başlattı. İsrail Savunma Bakan Yisrael Katz sabah saatlerindeki açıklamasıyla, İsrail'in İran'a karşı önleyici saldırı başlattığını duyurdu. Bu açıklamanın ardından operasyona ABD'nin de dahil olduğu açıklandı.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre ise aynı saatlerde başkent Tahran’da patlama sesleri duyuldu. İran medyası, merkezdeki üç ayrı noktada patlamalar gerçekleştiğini, iki ayrı noktadan da dumanların yükseldiğini belirtti. Tahran'ın kuzeyinde iki patlama daha gerçekleştiği, doğu ve batı bölgelerinde de patlama sesleri duyulduğu aktarıldı.
Saat 11.00 sıralarında İran'dan misilleme geldi ve İran'ın İsrail'e füze saldırısı başlattığı duyuruldu. Tel Aviv'de çalan sirenler nedeniyle birçok kişi kentteki metro istasyonlarına sığındı. Hayfa kentinde ise hava savunma sistemleri, bir füzeyi imha etti.
İşte bölgeden gelen son haberler…
PATLAMA SESLERİ DEVAM EDİYOR, BM ACİL TOPLANTIYA GİDİYOR
İran'ın Fars Haber Ajansı, ülkenin güneyindeki Şiraz kentinde hava savunma sistemlerinin aktif hale geldiği, ve şehirde patlama seslerinin duyulduğunu belirtti.
Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Dubai kentinde de büyük bir patlama sesi duyulduğu ve dumanların yükseldiği iddia edildi
İsrail medyası da ülkenin merkezinde saldırılar olduğunu öne sürdü.
Saldırılar devam ederken Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin acil toplantı kararı aldığı belirtildi. Konseyin önümüzdeki saatlerde İsrail ve ABD'nin İran saldırısını ele alarak toplanacağı belirtildi.
İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI: HAMANEY BİLDİĞİM KADARIYLA HAYATTA
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin desteklediği İsrail saldırılarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İran Dışişleri Bakanı, bir veya iki komutanı kaybetmiş olabileceklerini ancak neredeyse tüm yetkililerin güvende ve hayatta olduğunu söyledi. İran Dini Lideri Ali Hamaney için de “bildiğim kadarıyla hayatta” dedi.
Arakçi, nükleer zenginleştirme de dahil olmak üzere haklarından vazgeçmeyeceklerini, İran'ın nükleer programının barışçıl olmasını garanti edebilecek bir anlaşmaya varma olasılığı gördüğünü söyledi.
İran'ın gerginliği azaltmayı istediğini söyleyen Arakçi, “ABD konuşmak istiyorsa bizimle nasıl iletişime geçeceğini biliyorlar." diye konuştu. İran Dışişleri Bakanı, İran'ın elindeki füzelerin ABD topraklarını direkt vurma kapasitesinin olmadığını söyledi ve İran'ın ABD'ye ulaşabilecek bir füze üretmeyeceğini söyledi.
ABD'DEN LÜBNAN ÇAĞRISI
ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği sosyal medya platformu X üzerinden vatandaşlarına çağrıda bulundu. Lübnan'daki ABD vatandaşlarına ülkeyi terk edin mesajı verildi. Elçilik, ABD vatandaşlarına Lübnan'a seyahat etmeme uyarısında da bulundu.
"İSRAİL SALDIRISINDA ÜST DÜZEY İSİMLER ÖLDÜRÜLDÜ"
Reuters'a konuşan kaynaklar İran Savunma Bakanı Emir Nasırzadeh ve Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Pakpur'un İsrail saldırılarında öldürüldüğünü iddia etti.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, konuya dair "Birkaç komutanımızı kaybetmiş olabiliriz ama bu çok büyük bir sorun değil" dedi. Arakçi, İran'ın kendini meşru şekilde savunduğunu söyledi. “Bizim kendimizi savunmamız için kiseye ihtiyacımız yok, kendimizi savunabilecek güçteyiz." ifadelerini kullandı.
İRAN'DAN İSRAİL'E YENİ FÜZE SALDIRISI
İsrail devlet televizyonu KAN, İran'ın yeni bir füze saldırısı başlattığını öne sürdü. Bu salvoların 11. füze saldırısı olduğu açıklandı. İran'ın bu saldırılarda İsrail'in Hayfa kentini ve İsrail işgalindeki Golan'ı hedef aldığı belirtildi.
BEYAZ SARAY'DAN YALANLAMA
ABD Başkanı Trump, İran'a İsrail ile beraber yapılan saldırıların başlangıcında kameraların karşısına geçmiş ve saldırıyla ilgili bilgi vermişti. Daha sonra Amerikan basını Trump'ın yeniden konuşacağını açıklamıştı ancak bu iddialara Beyaz Saray'dan yanıt geldi. Beyaz Saray, Trump'ın yeni bir konuşma planının olmadığını açıkladı ve iddiaları yalanladı.
İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI: HENÜZ HURDA FÜZELERİ GÖNDERDİK
İran devlet televizyonu, İran Devrim Muhafızları Komutanı Jabari'nin konuşmasını yayınladı. Jabari, Tahran'ın henüz sadece 'hurda füzelerini' ateşlediğini ve yakında henüz görülmemiş silahları kullanabileceğini söyledi.
İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI'NDAN OKUL SALDIRISINA CEVAP
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya platformu X üzerinden mesaj paylaştı. İsrail ve ABD'nin saldırıları sırasında bir okulun da vurulması ve en az 51 çocuğun ölmesi üzerine Arakçi, “Okulu güpegündüz ve çocuklarla doluyken bombaladılar. Onlarca masum çocuk burada öldürüldü. İran halkına yönelik bu suçlar yanıtsız kalmayacak”. ifadelerini kullandı.
UMMAN'DAN ABD'YE VE İSRAİL'E KINAMA
İran ve ABD arasındaki müzakerelerde arabuluculuk yapan Umman'dan saldırılara dair açıklama geldi. Umman Dışişleri Bakanlığı, ABD'ye “bu sizin savaşınız” değil mesajını verdi. Umman Dışişleri Bakanı, bu durumun ne ABD'nin çıkarlarına ne de küresel barış davasına hizmet ettiğini söyledi. Arabulucu Umman açıklamasında İran'a yapılan ABD-İsrail saldırılarını kınadığını belirtti..
PEŞPEŞE PATLAMALAR
Karşılıklı füze saldırılarında Abu Dabi ve Doha'da patlama sesleri duyulduğu belirtildi. İran'ın füze salvolarına karşı İsrail'den de açıklama geldi. Tüm kutsal mekanların acild durum ilan edildiği için ziyarete kapatıldığı belirtildi.
Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı, ülkeye gelen yeni bir füze dalgasını önlediklerini açıkladı.
İRAN: “NETANYAHU VE TRUMP'IN SALDIRISI KANUN DIŞI”
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi saldırılara ilişkin sert mesajlar verdi. Arakçi, “Netanyahu ve Trump'ın İran'a karşı yürüttüğü savaşın ‘tamamen kışkırtılmamış, yasadışı ve gayrimeşru” olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanı, İran Ordusu’nun “bu günler için hazır olduğunu" ifade etti.
İRAN'DAN YENİ SALVO
İran Ordusu yaptığı açıklamada İsrail'e karşı onlarca insansız hava aracıyla yeni bir saldırı dalgası başlattıklarını duyurdu.
İran'ın bölgedeki müttefiklerinden Iraklı Ketaib Hizbullah'ı, yakında ABD üslerine saldıracaklarını duyurdu.
İsrail Ordusu, İran'dan kendi topraklarına doğru yeni bir füze dalgası fırlatıldığını açıkladı. Füzelerin isabet ettiğine ve olası hasarlara dair bir açıklama henüz yapılmadı.
İran'dan fırlatılan bir füze ise Suriye'ye düştü. Suriye'de Süveyda kentine düşen bir füze nedeniyle 4 kişinin öldüğü açıklandı.
İRAN'DA OKULLAR VURULDU EN AZ 51 ÇOCUK ÖLDÜ
İran'ın Mehr haber ajansı, başkent Tahran'ın doğusundaki bir okula düzenlenen saldırıda en az 2 öğrencinin öldüğünü bildirdi.
İran'ın Tasnim Ajansı'na göre ülkenin güneyindeki Minab'da bir ilkokula düzenlenen İsrail saldırısında en az 51 çocuğun öldüğü iddia edildi.
İSRAİL: YÜZLERCE ASKERİ HEDEFİ VURDUK
İsrail ordusu, İran'ın batısına yönelik hava saldırıları sırasında füze rampaları da dahil olmak üzere "yüzlerce İran askeri hedefini" vurduğunu iddia eden bir açıklama yayınladı.
Açıklamada, hava kuvvetlerinin İran'dan gelebilecek misilleme saldırılarını önlemek için çalıştığı da belirtildi.
HAMANEY'İN VURULAN YERLEŞKESİ GÖRÜNTÜLENDİ
Hamaney'in Tahran'daki yerleşkesine yapılan saldırı uydu kameralarıyla görüntülendi.
İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in Tahran'daki yerleşkesine yapılan saldırı uydu kameralarıyla görüntülendi. Airbus tarafından çekilen görüntüde yerleşkenin üzerinde siyah bir duman bulutu ve geniş çaplı hasar olduğu görülüyor ancak Hamaney'in nerede olduğu belirsizliğini halen koruyor.
HAMANEY VE PEZEŞKİYAN HEDEF ALINDI
İsrailli yetkili, İran'ın Dini Lideri Ayetullah Hamaney ve Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın hedef alındığını açıkladı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın oğlu, babasının ABD-İsrail'in suikast girişiminden kurtulduğunu söyledi.
İRAN BÖLGEDE MİSİLLEME SALDIRILARINA BAŞLADI
İlk saldırıların ardından birçok bölgeden patlama haberleri geldi. AFP, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da patlama sesi duyulduğunu bildirdi.
Katar İçişleri Bakanlığı ise Katar'a yönelik saldırıları doğruladı, herhangi bir hasar oluşmadığını açıkladı. Kuveyt Ordusu ise hava sahasında bazı füzelerin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Ürdün Ordusu'ndan yapılan açıklamada, ülkeyi hedef alan iki balistik füzenin düşürüldüğü kaydedildi.
Reuters'ın haberinde ise İran'da üst düzey komutanların saldırılarda öldürüldüğü belirtildi.
Tahran'da hedef alınan noktalardan dumanlar yükseldiği görüldü.
İRAN DIŞİŞLERİ: SİVİL ALTYAPI DA HEDEF ALINDI
İran Dışişleri Bakanlığı, saldırıların ardından açıklama yaptı.
ABD ve İsrail saldırılarının çeşitli şehirlerde askeri ve savunma hedeflerinin yanı sıra sivil altyapıyı da vurduğunu belirten bakanlık açıklamasında, "İran ve ABD diplomatik sürecin ortasındayken saldırı başlatıldı." denildi.
İsrail ordusu ise İran'ın batısında bir dizi askeri hedefe yönelik geniş çaplı operasyon yapıldığını belirterek, "İran'a saldırılarımız sürüyor. Hedefimiz İran'ın kapasitesini azaltmak ve İsrail'e yönelik varoluşsal tehditleri ortadan kaldırmak." denildi.
İran, Bahreyn'in başkenti Manama'daki ABD Donanması'na bağlı 5. Filo'nun ana karargahına füze saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu bölgeden dumanlar yükseldi.
BAHREYN'DE ABD ÜSSÜNDEN DUMANLAR YÜKSELDİ
AFP, Bahreyn'in başkenti Manama'dan patlama sesleri yükseldiğini duyurdu. Reuters'ın görgü tanıklarına dayandırdığı haberinde ise Bahreyn'deki ABD donanma üssünden dumanlar yükseldiği kaydedildi.
Bahreyn, kendi topraklarında bir saldırı yaşandığını doğrularken, bölgeden gelen ilk görüntülerde bölgeden dumanlar yükseldiği görüldü.
İRAN, ABD'NİN ASKERİ ÜSLERİNİ VURUYOR
İran Devrim Muhafızları Kuveyt, Bahreyn, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki ABD üslerine eş zamanlı saldırılar düzenliyor. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da da patlama sesleri yükseldi.
Fransız haber ajansı AFP, Katar'daki ABD üssü yakınlarında siren sesleri duyulduğunu bildirirken, Reuters'a konuşan bir görgü tanığı ise Abu Dabi'de şiddetli bir patlama sesi duyulduğunu kaydetti.
Katar'dan yapılan ilk resmi açıklamada ülkeyi hedef alan tüm füzelerin düşürüldüğü belirtildi.
NETANYAHU: OPERASYON, İRAN REJİMİNDEN GELEN VAROLUŞSAL TEHDİDİ ORTADAN KALDIRMAK İÇİN BAŞLATILDI
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu operasyona ilişkin yaptığı ilk açıklamada, "ABD ve İsrail, İran rejiminden gelen varoluşsal tehdidi ortadan kaldırmak için operasyon başlattı." dedi.
"Operasyon, İran halkının kaderini kendi ellerine alması için şartları yaratacak." diyen Netanyahu, İran'ın nükleer silah edinmesine izin verilmeyeceğini söyledi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) bölgede bulunan USS Frank E. Petersen Jr. isimli savaş gemisinden bir paylaşım yaptı. Paylaşımda gerçek mühimmatlı bir atış tatbikatı yapıldığı ifade edildi.
ÇATIŞMA NASIL GELİŞTİ?
Fars haber ajansı, bugün sabah saatlerinde Tahran dışında İsfahan, Kum, Kereç, Tebriz ve Kirmanşah'ta da patlamalar olduğunu bildirdi. Reuters'a konuşan yetkililere göre İran'ın güneyindeki bakanlık binaları da hedef alındı.
İsrail Ordusu, İran'a yönelik operasyona "Aslan'ın Kükremesi" adının verildiğini açıkladı.
İsrail'in Kanal 12 televizyonu, ABD-İsrail saldırısında İran Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi'nin de hedef alındığını duyurdu.
TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA: HEDEF REJİM KAYNAKLI TEHDİTLERİ ORTADAN KALDIRMAK
ABD Başkanı Donald Trump bugün sabah 10.30 gibi yaptığı paylaşımla operasyonun başladığını resmen duyurdu.
"Hedefimiz İran rejiminden kaynaklanan tehditleri ortadan kaldırarak Amerikan halkını korumak." diyen Trump, "İran, asla nükleer silaha sahip olamayacak." ifadesini kullandı.
Trump mesajında bölgedeki ABD personeline yönelik riskleri en aza indirmek için her türlü önlemi aldığını belirtti.
Devrim Muhafızlarına seslenen Trump, "Silahlarınızı bırakın. Tam dokunulmazlıkla adil bir şekilde muamele göreceksiniz ya da ölümle yüzleşirsiniz." dedi..
ABD Başkanı, İran'ın donanması yok edilecek." ifadesini de kullandı.
HAVA SAHASI KAPATILDI, TELEFON HATLARI KESİLDİ
Saldırılarda Mehrabad Havalimanı'nın hedef alındığı belirtilirken İran hava sahasının uçuşlara kapatıldığı açıklandı.
İran medyasının aktardığına göre Tahran'ın doğu ve batı bölgelerinde cep telefonu hatları kesildi, bazı bölgelerde ise internet bağlantısı zayıfladı.
Başkent Tahran'daki benzin istasyonlarında uzun kuyruklar olduğu, çok sayıda kişinin şehri terk etmeye başladığı aktarıldı.
İran Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından yapılan açıklamaya göre okullar ve üniversitelerin bir sonraki duyuruya kadar kapalı kalması kararı alındı. Bakalar ise bu süreçte hizmet vermeye devam edecek.
ABD DE İRAN'A HAVADAN VE DENİZDEN SALDIRMAYA BAŞLADI
Amerikan gazetesi The New York Times, ABD'nin de İran'a saldırmaya başladığını iddia etti. ABD'li yetkililer iddiaları doğrulayarak ABD'nin de İsrail'in operasyonuna dahil olduğunu açıkladı. ABD'nin saldırıları havadan ve denizden gerçekleştirildi.
İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yetkililer de İsrail'in İran operasyonunun ABD ile koordineli bir şekilde gerçekleştirildiğini belirtti.
“OPERASYON AYLAR ÖNCE PLANLANDI”
İran'a ikinci dalga saldırılar düzenlendiği aktarılırken, operasyonun aylar öncesinde planlandığı ve başlama tarihinin de haftalar önce belirlendiği ileri sürüldü.
Amerikan yayın kuruluşu CNN'e konuşan ABD'li yetkililer, saldırının “küçümsenemeyecek büyüklükte” olarak tanımladı. Saldırılarda askeri hedeflere odaklanıldığı aktarıldı. ABD ordusunun İran'a karşı operasyonunun birkaç gün sürmesi bekleniyor.
İRAN'DAN MİSİLLEME AÇIKLAMASI
İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi, İsrail'in saldırısına misilleme yapılacağını bildirdi. Reuters'a konuşan İranlı bir yetkili, “Tahran misillemeye hazırlanıyor, yanıtımız yıkıcı olacak.” ifadelerini kullandı.
Tahran'ın doğu ve batı bölgelerinde cep telefonu hatları kesildi, bazı bölgelerde ise internet bağlantısı zayıfladı.
İSRAİL GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE BAŞLADI
İsrail ordusu ise sirenlerin, hava saldırısı ihtimaline karşı halkı hazırlamak amacıyla uyarı olarak devreye sokulduğunu açıkladı.
Ülke genelinde okullar tatil edilirken ordu halka evlerinden çıkmamaları için çağrı yapmaya başladı.
İSRAİL HAVA SAHASINI KAPATTI
Saldırı kararının ardından İsrail saat 09.30 gibi hava sahasını kapattı. İsrail Ulaştırma Bakanlığı yaptığı açıklamada, “Halkın bir sonraki duyuruya kadar havaalanlarına gelmemesi rica olunur.” dedi.
Açıklamada, yurtdışındaki İsraillilerin “Ulusal Güvenlik Konseyi'nin talimat ve tavsiyelerine uymaları” istendiği de belirtildi ve "Güvenlik durumu elverdiğinde, hava sahası yeniden açılacak ve İsrail'e ve İsrail'den uçuşlar yeniden başlayacaktır. Bu durum, uçuşların yeniden başlamasından 24 saat önce duyurulacaktır.” denildi.
BEYAZ SARAY'IN "ÖNCE İSRAİL SALDIRSIN" STRATEJİSİ
Beyaz Saray'dan bazı yetkililerin, İran'a yönelik olası bir askeri müdahalede İsrail'in ilk adımı atmasının siyasi açıdan daha avantajlı olacağını söylediği iddia edilmişti.
İsrail'in öncü bir saldırı gerçekleştirmesi halinde İran'ın misilleme yapacağı ve bu durumun Amerikan kamuoyunun ABD operasyonuna olan desteğini artıracağı ileri sürülmüştü.
Bu stratejiyle, müttefik bir ülkenin saldırıya uğraması senaryosu üzerinden savaşın Amerikan seçmenleri için daha kabul edilebilir hale getirilmesi hedefleniyor.