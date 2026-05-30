ABD ile Küba arasında üst düzey askeri temas

ABD Başkanı Donald Trump 'ın ambargoyu ağırlaştırması sonrası savurduğu tehditler ve Washington'un eski devlet başkanı Raul Castro hakkında iddianame hazırlamasının ardından Küba 'da artan gerilimin gölgesinde Guantanamo'da kritik bir buluşma gerçekleşti.

Amerikan Güney Komutanlığı Komutanı General Francis Donovan, ABD'nin Küba'daki Guantanamo Donanma üssünün sınır hattında Kübalı üst düzey askeri yetkililerle buluştu.

ABD ordusunun açıklamasına göre General Donovan, aralarında General Roberto Legra Sotolongo'nun da bulunduğu Küba heyetiyle operasyonel güvenlik konularını ele aldı. Toplantıda, Donovan'ın ayrıca deniz üssünün çevre güvenliği değerlendirmesine liderlik ettiği de bildirildi.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, Prensa Latina ajansına verdiği özel demeçte, Küba'nın ABD için "hiçbir zaman ulusal güvenliğe yönelik olağan dışı veya olağanüstü bir tehdit olmadığını ve olamayacağını" belirterek, söz konusu iddiaları reddetti.

Dikkatler ABD'nin Küba'ya olası müdahalesine çevrilmişken CIA Direktörü John Ratcliffe liderliğindeki bir ABD heyeti 15 Mayıs'ta, Havana'yı ziyaret ederek Kübalı yetkililerle güvenlik işbirliğini masaya yatırmıştı.