ABD ile Menbiç görüşmeleri

Ankara-Washington hattında trafik hızlandı. Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın, 30 Mart'ta Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor.



Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Askeri İşlerden Sorumlu Kıdemli Müsteşar Yardımcısı Vekili Tina Kaidanow da Türkiye'yi ziyaret edecek. Yalçın'ın ABD temaslarında ana gündem başlıkları, Menbiç ve Suriye'deki son durum olacak.



Müsteşar, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan'la görüşecek. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmelerde 8-9 Mart'ta ilk yapılan çalışma grubu toplantısının sonuçlarının değerlendirileceği belirtildi. Bu ilk toplantıda Menbiç konusu ele alınmış, YPG'nin Menbiç'ten çıkması için bir anlayış birliğine varılmıştı. Yol haritasının Müsteşar Yalçın'ın katılacağı toplantıda netleşmesi bekleniyor.



Tina Kaidanow ise Ankara'da Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarından yetkililerle görüşecek. Görüşmelerde bölgesel güvenlik ve iki ülke arasındaki savunma ticareti konuları ele alınacak. Ayrıca, ABD'den alınmasını planlanan Patriot hava savunma sisteminin de görüşmelerde ele alınacağı belirtiliyor. Kaidanow'un Ankara'nın ardından Irak'a geçecek...

