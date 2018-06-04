Türkiye ile ABD, Menbiç konusunda yaşanan krizi aşmak için oluşturdukları ortak çalışma grubunun toplantılarını tamamladı.



Gözler bugün ABD'nin başkenti Washington'da bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'da.

Çavuşoğlu ve Pompeo görüşmelerinde Menbiç mutabakatına son şeklini verecek.



Anadolu Ajansı'na göre, bugün mutabakatla ilgili son imzanın atılması durumunda, Fırat'ın batısındaki teröristler, kararlaştırılacak bir takvim çerçevesinde bölgeden çıkartılacak.



Süreç Türk ve Amerikan taraflarının askeri ve istihbari unsurlarla ilçede ortak denetime başlamasını da öngörüyor. Yani kontrol Türk ve ABD askerine geçecek.



Denetim mekanizmasının ayrıntıları, sahadaki ihtiyaçlara göre yeniden şekillendirilebilecek. Mutabakat ayrıca, Menbiç'te yerel unsurlardan oluşan bir yönetim kurulmasını da içeriyor.



İlçenin güvenliğini sağlayacak askeri meclis ile kent hizmetlerini verecek yerel meclis, nüfusun etnik dağılımına göre kurulacak.



MENBİÇ'TE SON DURUM NE?



Suriye'nin kuzeyindeki Menbiç Ağustos 2016'da terör örgütü YPG'nin kontrolüne girdi. Menbiç etnik açıdan karma bir nüfusa sahip. Başta Araplar olmak üzere Kürtler, Türkmenler ve Çerkesler var.



İç savaş öncesi yapılan nüfus sayımına göre kentte yaklaşık 100 bin kişi yaşıyordu.



Türkiye, Menbiç operasyonu tamamlandıktan sonra ABD'den "YPG Fırat'ın doğusuna geri çekilecek" sözünü almıştı. Ancak ABD verdiği sözü yerine getirmemişti.

