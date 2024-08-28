ABD ile nükleer program: Hamaney'den hem uyarı hem açık kapı

Hamaney, Reformist Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve kabinesiyle başkent Tahran'da görüştü.



Amerikan yönetimiyle müzakerelere açık kapı bıraksa da Pezeşkiyan ve hükümetini Washington'a güvenilmemesi konusunda uyardı.

Hamaney, "Düşmana umut bağlamamalıyız. Planlarımızı sürdürmek için onların onayını beklememeliyiz. Ancak bu bazı alanlarda düşmanla birlikte çalışmakla çelişmez. Bunda bir engel yok." dedi.



İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in bu sözleri, nükleer program konusunda Amerika Birleşik Devletleri ile müzakereler için açık kapı bırakmak olarak yorumlandı.



Toplantıda, 2015'te nükleer anlaşmaya varılmasında yardımcı olan eski Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de vardı.



ABD'DEN AÇIKLAMA GELDİ



Amerikan Dışişleri'nden ise Hamaney'in sözlerine ilişkin açıklama geldi.



"İran ciddiyet ya da yeni bir yaklaşım sergilemek istiyorsa, nükleer gerilimi tırmandırmayı durdurmalı ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliği yapmaya başlamalı” denildi.



İSRAİL'E MİSİLLEME



Diğer yandan İran'ın, Eski Hamas Lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesine misilleme tehdidi de sürüyor.



Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, İsrail'in Kanal 12 televizyonuna konuştu. Kirby, bir kez daha olası İran saldırısında Washington yönetiminin İsrail'i savunacağını söyledi.



Sözcü Kirby, İran'a saldırmaması ve bölgedeki gerilimi artırmaması yönünde çağrı yaptı.



Gazze için ateşkes görüşmelerine ilişkin de konuşan Kirby, "Süreç yapıcı ilerliyor. Doha'da daha fazla görüşmenin yapılmasını bekliyoruz." dedi.

