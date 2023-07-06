ABD ile Rus yetkililer New York'ta görüştü iddiası: Beyaz Saray'dan açıklama

BEYAZ SARAY YALANLAMADI

Gündeme bomba gibi düşen ABD-Rusya görüştü iddiasına ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama geldi.



Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Andrew Bates, görüşme iddialarına ilişkin gazetecilerin sorularına verdiği yanıtta, "Yönetimin bir üyesi olmayan sivil vatandaşlar adına konuşmayacağım." dedi.



Bates, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi yetkililerinin de görüşmeyle ilgili bilgilendirildikleri iddialarına da yanıt vermeyerek, önceliklerinin Ukrayna'ya destek vermek olduğunu söyledi. Bates, Ukrayna ile ilgili Ukrayna olmadan herhangi bir karar alınmayacağı mesajını yineledi.



UKRAYNA'YA MİSKET BOMBASI DESTEĞİ



Bates, ABD'nin, Ukrayna'ya misket bombası desteği verme kararını duyuracağına yönelik haberlere ilişkin, daha önceden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'in bu seçeneğin "aktif olarak değerlendirdiğini" belirttiğine işaret etti.



Bu konuda yeni bir duyuruları olmadığını söyleyen Bates, odak noktalarının Ukrayna'ya ülkelerini savunurken ihtiyaç duydukları mühimmatı temin etmek olduğunu vurguladı.

