Rus haber ajansı IFAX, Kuzey Buz Denizi'inde ABD ile Rusya savaş uçakları arasında "it dalaşı" yaşandı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya'ya ait bombardıman savaş uçaklarının, ABD'ye ait iki F-22 savaş uçağı tarafından taciz edildiği ifade edildi.
ABD ile Rusya arasında Kuzey Buz Deniz'inde "it dalaşı"
ntv.com.trDünya
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya'nın Kuzey Buz Denizi üzerinde seyir halindeki savaş uçağının ABD'ye ait iki F-22 savaş uçağı tarafından taciz edildiği belirtildi.
Rus haber ajansı IFAX, Kuzey Buz Denizi'inde ABD ile Rusya savaş uçakları arasında "it dalaşı" yaşandı.