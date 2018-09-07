Rus haber ajansı IFAX, Kuzey Buz Denizi'inde ABD ile Rusya savaş uçakları arasında "it dalaşı" yaşandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya'ya ait bombardıman savaş uçaklarının, ABD'ye ait iki F-22 savaş uçağı tarafından taciz edildiği ifade edildi.