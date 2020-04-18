ABD ile Rusya arasında silahsızlanma müzakereleri

Pompeo ve Lavrov görüşmesine ilişkin açıklama, ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Morgan Ortagus'tan geldi.



Yazılı açıklamada, Pompeo'nun nükleer silahsızlanma müzakerelerine Çin'in de katılması gerektiğine vurgu yaptığı belirtildi.



ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun, "İleride yapılacak silahsızlanma müzakereleri, Başkan Donald Trump'ın vizyonu doğrultusunda Rusya ve Çin'in de katıldığı üçlü şekilde yapılmalıdır" ifadelerine yer verildi.



Açıklamada ayrıca Covid-19 salgınının Rusya'da tutuklu bulunan ABD vatandaşlarının ve bölgesel meselelerin görüşüldüğü belirtildi.