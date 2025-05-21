ABD ile Suriye toplantısı

ABD'nin Washington kentinde yapılan Türkiye-ABD Suriye Çalışma Grubu toplantısının ardından yapılı açıklama yapıldı.

Türkiye ve ABD’nin kurumlararası heyetlerine Dışişleri Bakan Yardımcısı Dr. Nuh Yılmaz ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Landau başkanlık yaptı. Türkiye'nin ABD nezdindeki Büyükelçisi Sedat Önal ve ABD'nin Türkiye nezdindeki Büyükelçisi Thomas Barrack Jr. da toplantıya katıldı.



Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Türkiye ve ABD, Suriye'de istikrar ve güvenlik konusunda işbirliği ve koordinasyonu Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başkan Trump’ın ortaya koydukları çerçevede arttırmaya kararlıdır.



Heyetler, yaptırımların Başkan Trump’ın talimatıyla uyumlu şekilde kaldırılması ve terörizmin her türü ve tezahürüyle mücadele edilmesi de dahil olmak üzere, Suriye'ye dönük müşterek önceliklerini ele almışlardır.



Türkiye ve ABD, istikrarlı, kendisiyle ve komşu coğrafyasıyla barışık bir Suriye vizyonunu paylaşmaktadır. Bu, yerlerinden edilmiş milyonlarca Suriyelinin evlerine dönmesine de imkn verecektir.



Türkiye ve ABD, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının önemini teyit etmektedir. Terör örgütlerine melce sağlamayan, istikrarlı ve birliğini haiz Suriye, bölgesel güvenlik ve refahı destekleyecektir."