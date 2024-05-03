ABD ile Suudi Arabistan arasında "İsrail ve Gazze" şartlı anlaşma

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, ABD ile Suudi Arabistan arasında görüşülen anlaşmayla ilgili açıklamalarda bulundu.



Miller dün yaptığı açıklamada, “Suudi Arabistan'la konuştuğumuz potansiyel normalleşme anlaşmasının birçok bileşeni var. Bileşenlerden biri ABD ile Suudi Arabistan arasındaki anlaşma paketidir. Bir diğer bileşen ise Suudi Arabistan ile İsrail arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesidir. Bir diğer paket ise Filistin halkı için iki devlete giden yol olacak. Hepsi birbirine bağlı; hiçbiri diğerleri olmadan ilerlemez” ifadelerine yer verdi.

GAZZE'DE GERİLİMİN AZALMASI ÖN KOŞUL



Sözcü Miller, Suudi Arabistan tarafının herhangi bir normalleşme anlaşmasını kabul etmeleri için ilk etapta Gazze'de sakinliğin sağlanmasının bir ön koşul olduğunu açıkça belirtti.



ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, hafta içinde Riyad'da düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun Küresel İşbirliği, Büyüme ve Kalkınma için Enerji Özel Toplantısı’na katılmıştı.



Blinken burada Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Salman ile görüşme gerçekleştirmişti.