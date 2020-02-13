ABD ile Taliban bu ay içinde anlaşma imzalayabilir

ABD ile Taliban arasında anlaşmanın imzalanabileceğine dair haberler, Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani’nin ABD ile Taliban arasında anlaşmaya yönelik önemli bir adım atıldığını ifade etmesinin hemen ardından geldi.



Kimliğinin açıklanmasını istemeyen bir Afgan yetkili tarafların prensipte anlaştığını, Taliban'ın şiddet eylemlerinin önüne geçebilmesi halinde şubat ayında imzalanabileceğini ileri sürdü.



Taliban'ın Katar ofisinin sözcüsü Süheyl Şahin de ilerleme kaydedildiğini söyledi ancak ayrıntılı bilgi vermedi.



Kabil’deki Batılı bir diplomatsa, Amerikalı müzakerecilerin anlaşmanın sonuçlandırılması için Taliban'ın en az 10 gün şiddet eylemlerinden uzak durması koşulunu öne sürdüğünü belirtti.



Batılı diplomat anlaşmayla Afganistan'daki Amerikan askeri sayısının 13 binden 9 bine düşürüleceğini söyledi.

2018'DEN BERİ BARIŞ GÖRÜŞMELERİ YAPILIYOR



ABD yönetimi ile Taliban 2018'den bu yana Katar'ın başkenti Doha'da barış görüşmeleri yürütüyor.



Geçen yıl taraflar anlaşma taslağı üzerinde uzlaşmaya varmış ancak Taliban'ın bir Amerikan askerini öldürdüğü saldırısı nedeniyle görüşmeler askıya alınmıştı.