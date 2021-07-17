ABD ile yapıcı gündem mutabakatı: Kalın, Sullivan'la görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın,, Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Tapıcı ve stratejik iş birliğinin devam ettirilmesi konusunda mutabık kalındı

Anadolu Ajansı 17.07.2021 - 08:57

ABD ile yapıcı gündem mutabakatı: Kalın, Sullivan'la görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili ilişkilerin seyri ele alındı, Afganistan başta olmak üzere Suriye, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs özelinde bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında NATO Zirvesi marjında gerçekleşen pozitif görüşme sonrası yapıcı ve stratejik iş birliğinin devam ettirilmesi konusunda mutabık kalındı.

Türkiye'nin bölgesel konularda ve küresel meselelerde barış ve istikrarın sağlanması için uluslararası toplumla iş birliği içinde çabalarını sürdürmekte kararlı olduğu ifade edildi.

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