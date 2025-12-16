ABD, İngiltere ile 40 milyar dolarlık anlaşmayı askıya aldı

ABD yönetimi, İngiltere ile yapay zeka, kuantum hesaplama ve sivil nükleer enerji alanlarındaki bağları güçlendirmeyi amaçlayan 40 milyar dolarlık kapsamlı teknoloji anlaşmasını askıya aldı.

Reuters'ın aktardığı habere göre, Washington'ın bu kararı almasında İngiltere'nin ticari düzenlemeler konusundaki katı tutumu etkili oldu.

Öte yandan Financial Times (FT) gazetesine konuşan ismi belirtilmeyen İngiliz yetkililer de anlaşmanın geçen hafta ABD tarafından dondurulduğunu doğruladı.

Beyaz Saray'ın, teknoloji ortaklığı dışındaki ticaret başlıklarında Londra'dan taviz koparmaya çalıştığı belirtiliyor.

ABD'li müzakerecilerin özellikle gıda ve sanayi ürünlerini kapsayan yönetmelikler ile "tarife dışı engeller" konusunda İngiltere'nin adım atmamasından rahatsızlık duyduğu ifade ediliyor.

İngiliz hükümetinden bir sözcü, kararın ardından ilişkilerin seyrine dair "ABD ile özel ilişkimiz güçlü kalmaya devam ediyor ve İngiltere, Teknoloji Refah Anlaşması'nın her iki ülkedeki çalışkan insanlar için fırsatlar sağlamasını sağlamaya kararlıdır" değerlendirmesini yaptı.

Beyaz Saray ise konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

İki ülke, Donald Trump'ın eylül ayındaki İngiltere ziyareti sırasında yapay zeka ve nükleer enerjiyi kapsayan "Teknoloji Refah Anlaşması" üzerinde mutabakata varmıştı.

ABD, İngiltere'nin en büyük ticaret ortağı konumunda bulunurken, Amerikan teknoloji devleri de ülkedeki operasyonlarına milyarlarca dolarlık yatırım yapıyor.

Fakat Trump yönetimi, ticari ilişkilerde daha esnek kurallar ve pazar erişimi talep ediyor.

YATIRIM AKIŞI SÜRÜYOR

Diplomatik pürüzlere rağmen ticari akış devam ediyor. İngiltere, Trump'ın ziyareti öncesinde PayPal ve Bank of America gibi kuruluşlardan toplam 1,25 milyar sterlinlik (yaklaşık 1,69 milyar dolar) yeni yatırım alındığını duyurdu.

Nvidia ve OpenAI gibi teknoloji devlerinin de askıya alınan anlaşma kapsamında yatırım planları bulunuyordu.

ABD merkezli bulut bilişim sağlayıcısı CoreWeave de hafta içinde İngiltere pazarına yatırım yapacağını açıkladı.

ANLAŞMADA NELER VAR?

ABD ve İngiltere arasında imzalanan "Teknoloji Refah Anlaşması", yapay zeka, sivil nükleer enerji, füzyon ve kuantum gibi stratejik alanlarda "İnovasyonun Altın Çağı"nı başlatmayı hedefliyordu.

Anlaşma kapsamında, kanser araştırmalarından uzay keşiflerine kadar geniş bir yelpazede "Amiral Gemisi Araştırma Programları" kurulması ve iki ülkenin bilimsel veri setleri ile süper bilgisayar kaynaklarını ortak kullanması öngörülüyordu.

NASA ve İngiltere Uzay Ajansı’nın Ay ve Mars görevleri için yapay zeka modelleri geliştireceği ortaklıkta, ayrıca teknoloji ihracatının teşviki ve güvenli yapay zeka standartlarının belirlenmesi kritik yer tutuyordu.

Taraflar, ortak fonlama mekanizmaları ve iş gücü eğitimiyle küresel teknolojik liderliklerini pekiştirmeyi ve stratejik tedarik zincirlerini güçlendirmeyi amaçlıyordu.