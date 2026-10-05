ABD, İngiltere'deki o üsten bütün B-1 bombardıman uçaklarını çekti

İsrail ve ABD 'nin İran'a saldırılarını başlattığı 28 Şubat'tan bu yana ABD ordusuna bağlı savaş uçakları Fairford Üssü'nü kullanıyordu.



“OPERASYONEL GÜVENLİK” NEDENİYLE GERÇEK ZAMANLI AÇIKLANMAMIŞ



Terörle mücadele soruşturması açılmasına neden olan bu gelişmelerin ardından bir Pentagon yetkilisi, söz konusu üsteki bütün B-1 bombardıman uçaklarının, ABD'deki ana üslerine geri çekildiğini artık doğrulayabilecekleri söyledi.

Açıklamada, "Operasyonel güvenlik nedeniyle, varlık ve kuvvetlerimizin bu hareketlerini gerçek zamanlı olarak duyurmadık" ifadesi kullanıldı.



"YAKIT HIRSIZLIĞI BİLE OLABİLİR" İDDİASI



Bu gizemli alarm durumunun arkasında terör tehdidinden, bu hafta İngiltere 'de enerji fiyatlarının rekor zirvelere tırmanması nedeniyle yakıt hırsızlığı vakası olabileceğine kadar uzanan birçok spekülasyon yapılmıştı.