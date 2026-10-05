ABD, İngiltere'deki o üsten bütün B-1 bombardıman uçaklarını çekti
05.10.2026 09:33
İsrail ve ABD'nin İran'a saldırılarını başlattığı 28 Şubat'tan bu yana ABD ordusuna bağlı savaş uçakları Fairford Üssü'nü kullanıyordu.
ABD, geçen ay gizemli bir alarm durumunun yaşandığı İngiltere'deki RAF Fairford Üssü'nden bütün B-1 bombardıman uçaklarını çektiğini duyurdu.
İngiltere'nin Gloucestershire bölgesinde bulunan Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Fairford Üssü'nün yanındaki Whelford köyünde 85 ev, bölgede 3 şüpheli araç bulunması nedeniyle tahliye edilmişti.
27 Eylül'de yaşanan olayda, şüpheli araçlarda bulunan 20'li yaşlardaki 5 İngiliz vatandaşı gözaltına alınırken, İngiliz ordusuna bağlı bomba imha ekipleri bölgede görevlendirilmişti.
İRAN SUÇLAMALARI REDDETTİ
Üsse yönelik terör saldırısı riski üzerinde duran İngiliz yetkililer, olayın arkasındaki İran bağlantısı iddialarının incelendiğini belirtmişti.
İran'ın Londra Büyükelçiliği ise ABD üssü yakınlarında gözaltına alınan şüphelileri İran'la bağlantılı olduğu yönündeki iddiaları reddetmişti.
KEFALETLE SERBEST BIRAKILDILAR
Şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda patlayıcı izine rastlanmazken bir miktar benzin bulunmuştu. Ardından da gözaltındaki 5 kişinin kefaletle serbest bırakılmasına karar verilmişti .
İsrail ve ABD'nin İran'a saldırılarını başlattığı 28 Şubat'tan bu yana ABD ordusuna bağlı savaş uçakları Fairford Üssü'nü kullanıyordu.
“OPERASYONEL GÜVENLİK” NEDENİYLE GERÇEK ZAMANLI AÇIKLANMAMIŞ
Terörle mücadele soruşturması açılmasına neden olan bu gelişmelerin ardından bir Pentagon yetkilisi, söz konusu üsteki bütün B-1 bombardıman uçaklarının, ABD'deki ana üslerine geri çekildiğini artık doğrulayabilecekleri söyledi.
Açıklamada, "Operasyonel güvenlik nedeniyle, varlık ve kuvvetlerimizin bu hareketlerini gerçek zamanlı olarak duyurmadık" ifadesi kullanıldı.
"YAKIT HIRSIZLIĞI BİLE OLABİLİR" İDDİASI
Bu gizemli alarm durumunun arkasında terör tehdidinden, bu hafta İngiltere'de enerji fiyatlarının rekor zirvelere tırmanması nedeniyle yakıt hırsızlığı vakası olabileceğine kadar uzanan birçok spekülasyon yapılmıştı.