ABD Irak'tan askerlerini çekmek için işbirliği yapacak

Açıklamayı ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptı. Pompeo ülkedeki Amerikan askeri sayısını azaltmak için Irak hükümetiyle birlikte çalışacaklarını belirtti.



ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "Askeri durumumuzu çözüme kavuşturmak için, gerektiği gibi seçilmiş liderlerle çalışacağız" ifadelerini kullandı.



DAEŞ'e karşı mücadele vurgusu da yapan Pompeo, ABD'nin Irak'taki çıkarlarının muhafaza edileceğini söyledi.



İran Devrim Muhafızları'na bağli Kudüs Gücü'nün komutanı Kasım Süleymani'nin 5 Ocak'ta Irak'ta ABD tarafından öldürülmesinin ardından Irak Meclisi ülkedeki tüm yabancı askerlerin gönderilmesi kararı almıştı.