ABD, Irak'tan sonra İran'ı özgürleştirmek istiyor

ABD Başkanı Joe Biden, İran'da genç bir kadının polis nezaretinde hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve yaklaşık 50 gündür devam eden protestolara ilişkin, "İran'ı özgürleştireceğiz" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Biden, 8 Kasım'daki Kongre ara seçimleri öncesi Kaliforniya'da düzenlenen Demokrat Parti etkinliğinde yaptığı konuşmada, İran'daki gösterilerine değindi.



Konuşması sırasında destekçilerinin cep telefonlarını kaldırarak "Özgür İran" mesajı göstermesi üzerine Biden, "Endişelenmeyin, İran'ı özgürleştireceğiz. Onlar çok yakında kendilerini özgürleştirecek." dedi.



Biden konuya ilişkin daha fazla açıklama yapmadı. ABD 2003 yılında Irak'ı işgal ettiğinde ülkeye özgürlük ve demokrasi getireceğini iddia etmişti.

Dönemin ABD Başkanı George W. Bush, Amerikan ordusuna saldır emrini verdiği açıklamasında, "Iraklıların bir, stabil ve özgür bir ülkeye kavuşmasına yardım etmek bizim kararlılığımızı gerektiriyor... Irak'ta tehdidi ortadan kaldırmak, ülkenin kontrolünü vatandaşlarına vermek dışında bir amacımız yok" ifadelerini kullanmıştı.

O dönem Senato'da yer alan Joe Biden, Irak'ın işgali için Bush'a yetki veren 77 senatörden biriydi.



İRAN'DAKİ GÖSTERİLER



Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi İran'da ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.



Olaylarda resmi kaynaklardan sivillerin ve güvenlik güçlerinin öldüğüne dair açıklamalar yapılsa da ölü sayısı hakkında net bilgi verilmedi.



Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü ise gösterilerde 253 kişinin öldüğünü duyurmuştu. İran medyasına yansıyan haberlerde ise gösteriler sırasında şu ana kadar 30'dan fazla güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor.



İRAN ABD VE İSRAİL'İ SUÇLUYOR



İran yönetimi, yaklaşık 50 gündür devam eden olayları, "ülkeyi parçalamayı hedefleyen ABD ve İsrail gibi güçlerin komplosu" olarak değerlendiriyor.



ABD, Mahsa Amini gösterilerinde polisin eylemcilere yönelik müdahalesine ilişkin bazı İranlı güvenlik yetkililerine yaptırım kararları almıştı.



Washington yönetimi, ayrıca yakın zamanda İran'a, "Ukrayna'da kullanması için Rusya'ya silahlı insansız hava araçları ve teknik yardım sağladığı" gerekçesiyle yaptırım uygulamıştı.



İran da ABD'nin yaptırımlarına karşılık 1 Kasım'da "ülkedeki şiddeti kışkırtmak ve iç işlerine müdahale" gerekçesiyle üst düzey sivil ve askeri yetkililerin de aralarında bulunduğu Amerikalı 10 kişi ve 4 kuruluşa yaptırım kararı almıştı.