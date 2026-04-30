ABD, İran açıklarındaki uçak gemisini geri çekecek

ABD 'li bir yetkili Washington Post'a konuşarak ABD'nin bölgedeki uçak gemisi USS Gerald R. Ford'un Orta Doğu'dan ayrılacağını ve dönüş yolculuğuna başlayacağını söyledi.

Yetkililer, Venezuela'daki askeri operasyon ile ABD/İsrail-İran Savaşı dahil yaklaşık 10 aydır görevde olan geminin, 4 bin 500 denizciyle Orta Doğu'dan ayrılıp görevini tamamlayacağını öne sürdü. Normal şartlarda göreve çıkan bir uçak gemisinin maksimum 9 ayda eve dönmesi bekleniyor. Ancak USS Gerald R. Ford'un 10 aydır görevde olmasının askerler arasında da huzursuzluk çıkmasına neden olabileceği öne sürülüyor.

Söz konusu uçak gemisinin Mayıs ayının ortalarına doğru Norfolk Limanı'nın bulunduğu Virginia eyaletine varmasının beklendiği ifade edildi.

USS Gerald R. Ford'un ABD'ye dönmesiyle yerine bir başka uçak gemisinin gönderilip gönderilmeyeceği bilinmezken, eve dönüş bazı uzmanlar tarafından ateşkesin bir anlaşmaya dönüşebileceği sinyali olarak yorumlandı.

ABD SAVUNMA BAKANI DEMOKRATLARCA SORGULANACAK

Amerikan Savunma Bakanı Pete Hegseth, Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi oturumunda Demokratların ve bazı Cumhuriyetçilerin sorularını yanıtlayacak. 29 Nisan'daki ilk oturumda Hegseth yaklaşık 6 saat boyunca soruları cevaplandırmıştı.

Hegseth'in zaman zaman sinirlenerek cevap verdiği görülürken İran Savaşı'nın bir "bataklık" olduğu yorumuna şiddetle karşı çıkarak “Trump'a olan nefretiniz, bu görevin başarısının gerçeğini görmenizi engelliyor. Buna bataklık diyerek, düşmanlarımıza propaganda malzemesi mi veriyorsunuz? Size yazıklar olsun.” ifadelerini kullandı. Hegseth'in 30 Nisan'da ikinci oturumda da benzer sorulara maruz kalması bekleniyor.