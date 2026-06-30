ABD-İran arasında görüşme belirsizliği. Trump "olacak" dedi, İran "olmayacak"

ABD ve İran arasındaki görüşmelerin durumu belirsizliğini koruyor.

ABD Başkanı Donald Trump , sosyal medya platformu Truth Social üzerinden görüşmelerin Katar'ın başkenti Doha 'da gerçekleştirileceğini duyurdu. Trump, talebin İran tarafından geldiğini açıkladı.

Beyaz Saray ise Doha'daki görüşmeye Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'ın katılacağını duyururken, "Trump barış sürecinin tamamlanmasını istiyor" denildi.



Trump daha sonra, Beyaz Saray’da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Trump, İran ile ABD arasında Katar’ın başkenti Doha’da yapılacağını öne sürdüğü görüşme hakkında, "Doha’daki toplantı belki önemli olacak, belki de olmayacak. Göreceğiz. Katar’a gidiyorlar. Sanırım çoktan yola çıktılar ya da çıkmak üzereler. Bakalım nasıl geçecek" ifadelerini kullandı.



İRAN: ABD İLE GÖRÜŞME OLMAYACAK



İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü de İranlı bir teknik heyetin Katar'a gideceğini açıkladı. Ancak heyetin Amerikan heyetiyle bir görüşme yapmayacağı vurgulandı.



ABD ile imzalanan mutabakat muhtırasının uygulanmasına ilişkin görüşme yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, nihai anlaşma görüşmelerinin henüz başlamadığı, bunun için mutabakat muhtırasındaki maddelerin uygulanması gerektiği ifade edildi.

“ABD ANLAŞMAYA BAŞLI KALIRSA, BİZ DE TAHHÜTLERİMİZİ YERİNE GETİRİRİZ”



İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’dan da dikkat çeken bir açıklama geldi.



Sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda uzlaşmanın iki taraflı bir süreç olduğunu vurgulayan Pezeşkiyan, "Eğer Amerikan tarafı anlaşmaya bağlı kalırsa, biz de taahhütlerimizi yerine getiririz." dedi.



Pezeşkiyan, "Mantıksız sözlere ve içi boş tehditlere karşı yaklaşımımız, karar verme sürecimizde akılcılığa ve insan onuruna dayanmak, harekete geçme zamanı geldiğinde ise kararlı ve korkusuz bir savunma sergilemektir." ifadelerini kullandı.



İRAN'DAN HÜRMÜZ AÇIKLAMASI

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.



Umman'ın Hürmüz Boğazı'nı yönetecek bir mekanizmaya dahil olmayı istememesi halinde bunu İran'ın tek başına üstleneceğini söyledi. Ancak Umman tarafının Hürmüz'ün yönetimi için hazırlık yaptığını açıkladı.



Garibabadi, İranlı ve Ummanlı heyetlerin, gelecek günlerde bu konuya ilişkin görüşeceğini belirtirken, "Ummanlılara Hürmüz'deki geçiş güzergahlarının yeniden tanımlanması gerektiğini söyledik." dedi.



İranlı Bakan Yardımcısı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Hürmüz'deki mayın temizliğine ilişkin açıklamalarına da "İslamabad Mutabakat Muhtırası'na göre mayın temizliği yalnızca İran tarafından yapılır, başka hiçbir ülke tarafından değil. Esasen buna izin de vermeyiz." yanıtını verdi.

Macron, Hürmüz Boğazı'ndaki mayın temizliğinde ortaklarıyla işbirliği yapacağını söylemişti.