ABD-İran arasında mesaj trafiği. İran: Tek taraflı talep dayatma dönemi bitti

Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında mesaj trafiği sürerken Tahran'dan net bir açıklama geldi.

Meclis Başkanı ve Başmüzakereci Muhammed Bakır Galibaf, İran'ın yedi şartı yerine getirilmeden Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını söyledi.



Galibaf, “Amerikalılar şunu anlamalılar ki süreci uzatma ve tek taraflı talepleri dayatma dönemi artık geride kalmıştır. İran İslam Cumhuriyeti'nin tutumu son derece net ve kesindir. İslamabad Mutabakat Zaptı'na dayanan yedi şartımız yerine getirilene kadar Hürmüz Boğazı yeniden açılmayacaktır.” dedi.



İran, BM Genel Kurul toplantıları sırasında Katar aracılığıyla Amerikan tarafına bir teklif sunmuştu. Teklif, şartların yerine getirilmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın yedi gün içinde açılmasını ve normal deniz trafiğine dönülmesini öngörüyordu. Amerikan tarafı da geçen hafta Tahran'ın önerisine yanıtını iletti.



İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakıri, Tahran'ın Amerikan tarafıyla nükleer tartışmaya girmediğini yineledi.



Bakıri, “Amerikalıların sunduğu öneriler, özellikle nükleer mesele konusunda aşağı yukarı önceki tutumlarıyla örtüşüyor. Kendilerine, bu aşamada odak noktamızın Hürmüz Boğazı meselesi olduğunu ve bu su yolunda güvenliğin yeniden sağlanmasının ABD'den net adımlar atılmasını gerektirdiğini belirttik.” diye konuştu.



İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de, Amerikan Yönetimi'nin daha fazla yaptırım uygulayarak sonuç alamayacağını söyledi.