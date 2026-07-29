ABD-İran arasında sessizlik bozuldu. İran'dan ABD üssüne füze saldırısı

İran tarafından Ürdün'deki ABD üssüne fırlatılan 4 balistik füzenin engellendiği açıklandı.



ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, saldırıyı bir "sürpriz saldırı girişimi" olarak açıkladı.



Yapılan açıklamada "ABD kuvvetleri tüm titizliğini koruyor ve hazır bulunuyor" ifadelerine yer verildi.



İran'ın saldırısı, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı vurmayı durdurduğunu açıklamasının ardından geldi. Beş gecedir karşılıklı saldırılar durmuştu.