ABD-İran arasında yeniden savaş çıkacak mı? Mossad direktörü ABD'de

ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'a karşı bir yandan sert mesajlar verirken, perde arkasında olası bir saldırıyı ertelemeyi değerlendirdiği belirtiliyor.

Reuters haber ajansına göre Trump, bir dizi istihbarat brifinginin ardından, üst düzey ulusal güvenlik danışmanlarına İran'a yönelik saldırıyı erteleyebileceğini söyledi.



"TRUMP, ERDOĞAN VE SELMAN'IN GÖRÜŞÜNÜ ALDI"

Haberde Trump'ın, bölgedeki müttefiklerinin yeniden kapsamlı bir savaşa girilmemesi yönündeki taleplerini de dikkate aldığı belirtiliyor.

Reuters'a konuşan üst düzey bir yetkiliye göre Trump, son iki haftada yaptığı telefon görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın görüşlerini aldı. Her iki lider de Trump'a İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatmaması çağrısında bulundu. Kaynaklar, Trump'ın bu konuda herhangi bir taahhütte bulunmadığını belirtti.



SEÇİMİN FATURASI İRAN SAVAŞINA KESİLDİ

ABD'de Cumhuriyetçilerin kaybettiği ara seçimin faturası İran savaşına kesilmiş durumda.

Ancak yine de ABD'nin askeri planlamasına yakın kaynaklara göre, Amerikan ordusu ihtiyaç duyulması halinde savaşı tırmandırmaya hazır.

ABD istihbarat kurumları, deniz ablukası ve ekonomik yaptırımların İran ekonomisine zarar verdiği ve Tahran üzerindeki baskıyı artırmaya devam edeceği değerlendirmesinde bulunuyor.



İSRAİL'İN ASKERİ HAREKAT BASKISI SÜRÜYOR

Diğer yandan İsrailli yetkililerin de yeni bir askeri harekat başlatılması için Trump yönetimine baskı yapmayı sürdürdüğü aktarılıyor.

İsrail dış istihbarat servisi Mossad Direktörü Roman Gofman'ın İran'a yönelik muhtemel saldırıları görüşmek üzere Washington'a gittiği ifade edildi. ABD basınından Axios'ta yer alan habere göre İsrail muhalefeti Netanyahu'nun iktidardaki yerini korumak için savaşa devam etmek istediği görüşünde.

Netanyahu'nun en yakın danışmanlarından biri olan Gofman, Washington'da CIA Direktörü John Ratcliffe ile görüştü.

Mossad Direktörü'nün Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ile görüşmek için de Miami'ye gitmesi bekleniyor.