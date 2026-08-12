İran, Pakistan'ı yalanladı. "ABD'yle ilerleme kaydetmedik"

28 Şubat 2026 tarihinde başlayan ABD -İran savaşında ateşkesin süresinin sona ermesinin yaklaşmasıyla birlikte ateşkesin uzatılmasına yönelik karar alındığı belirtilmişti. ABD ile İran arasında arabuluculuk rolü üstlenen Pakistanlı yetkililerin ateşkesin uzatıldığına dair açıklamasına İran'dan yalanlama geldi.

Reuters'a konuşan üst düzey bir İranlı yetkili, ABD ile ateşkes görüşmeleri sürdürmediklerini belirtti.

Yetkili ayrıca ABD'nin uzlaşı şartlarına dönmesi konusunda “kesinlikle hiçbir ilerleme olmadığını” iletti.

“PAKİSTAN ÇABA GÖSTERİYOR”

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tahir Hüseyin Andrabi, haftalık basın toplantısında Orta Doğu'daki duruma ilişkin açıklama yapmıştı.

"Pakistan, tarafları (ABD ile İran) müzakere masasına getirmek için her türlü çabada bulunuyor." diyen Andrabi, bölgede barış ve istikrar için çalıştıklarını ifade etti.

Andrabi, doğrudan ve dolaylı kanallar aracılığıyla meselenin çözüme kavuşturulması için yapıcı diyaloğun sürmesini sağlamaya devam edeceklerini dile getirdi.

NE OLMUŞTU?

ABD ve İran, Nisan ayında Pakistan arabuluculuğuyla bir ateşkes anlaşmasına vardı ve 17 Haziran'da nihai bir anlaşmaya yönelik müzakereleri başlatan bir mutabakat zaptı imzaladı. Ancak, görüşmeler daha sonra güvenlik garantileri ve dünyanın en stratejik enerji arzı ve ticaret rotalarından biri olan Hürmüz Boğazı'ndan geçiş özgürlüğü konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle tıkandı.

8 Temmuz ile 24 Temmuz arasında ABD ve İran askeri saldırılar düzenledi. Washington İran içindeki hedeflere saldırılar düzenlerken, Tahran da Ürdün, Bahreyn ve Kuveyt de dahil olmak üzere çeşitli Arap ülkelerindeki ABD askeri tesisleri ve teçhizatına yönelik saldırılarla karşılık verdi.