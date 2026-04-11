ABD-İran barış görüşmeleri başladı

11.04.2026 08:50

Son Güncelleme: 11.04.2026 14:19

NTV - Haber Merkezi

ABD ile İran arasında kritik görüşmeler Pakistan’ın başkenti İslamabad’da başladı. İki tarafın heyetleri Pakistanlı aracılar yoluyla müzakere ediyor. Tarihi görüşmede dakika dakika yaşananlar...

14:10
ABD-İRAN MÜZAKERELERİ BAŞLADI
Pakistanlı bir kaynaklar AA'ya yaptığı açıklamada ABD ve İran arasındaki görüşmelerin Pakistanlı aracılar yoluyla başladığını belirtti.
14:03
TAHRAN YÖNETİMİNİN 4 ŞARTI VAR
İran devlet televizyonuna göre, Tahran yönetiminin “kırmızı çizgileri” Pakistan Başbakanı’na iletildi. Buna göre İran’ın öncelikleri arasında Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrol, savaş tazminatlarının ödenmesi, dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması ve bölge genelinde kapsamlı bir ateşkes yer alıyor.
13:50
"HEYET BAŞKANLARI EL SIKIŞACAK" İDDİASI
Al Jazeera'nin iddiasına göre Pakistan, ABD ve İran'ın Pakistan'ın da katılımıyla doğrudan müzakereler yapmasını sağlamak için en üst düzeyde yoğun çaba sarf ediyor. Plan, görüşmelerin iki heyet başkanının el sıkışmasıyla veya aralarına bir Pakistanlı yetkilinin girmesiyle başlaması yönünde. Al Jazeera'ye konuşan diplomatik kaynak, Pakistan'ın başarılı olması durumunda bunun önemli bir atılım olacağını ve daha fazla ilerleme kaydedilebileceğini söyledi. Aksi takdirde, görüşmeler dolaylı olarak yapılacak ve sadece bugün sürecek.
13:33
İRAN HEYETİNDEN İLK FOTOĞRAF
İslamabad’da temaslar devam ederken İran medyası heyetlerinin gerçekleştirdiği toplantıya ait bir fotoğraf paylaştı. Görüntü, heyetin Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşme öncesinde yaptığı ayrıntılı hazırlığı gösteriyor.
13:15
BEYAZ SARAY'DAN YALANLAMA
Beyaz Saray, Reuters'ın İranlı üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı "dondurulmuş varlık" iddiasına yalanladı. ABD'nin Katar ve diğer yabancı bankalarda dondurulmuş bulunan İran varlıklarının serbest bırakılmasını kabul ettiği ileri sürülmüştü.
13:04
VANCE İLE ŞAHBAZ ŞERİF GÖRÜŞTÜ
Beyaz Saray, ABD heyetine başkanlık eden Başkan Yardımcısı JD Vance'in Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştüğünü duyurdu. İki tarafın da talepleri birbirlerine dolaylı olarak iletiliyor. Eğer bu taleplerde anlaşma sağlanırsa ana görüşmelerin Türkiye saati ile 15.00'te başlaması bekleniyor.
12:07
"DONDURULMUŞ VARLIĞA KARŞI HÜRMÜZ" ŞARTI
İranlı üst düzey bir yetkiliye göre ABD, Katar ve diğer yabancı bankalarda dondurulmuş bulunan İran varlıklarının serbest bırakılmasını kabul etti. Tahran yönetimi bu adımı, kalıcı bir barış anlaşmasına yönelik “iyi niyet testi” ve Washington’ın sürece ciddi yaklaşımının göstergesi olarak değerlendiriyor. Aynı yetkili, söz konusu varlıkların çözülmesinin, herhangi bir kalıcı anlaşma öncesinde Hürmüz Boğazı’ndan güvenli geçişin sağlanmasıyla da doğrudan bağlantılı olduğunu ifade etti.
11:48
İRAN HEYETİ PAKİSTAN BAŞBAKANI İLE BİR ARADA
İran heyeti, ABD ile yapılacak barış görüşmeleri öncesinde İslamabad’da Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından İran devlet televizyonu, ABD ile yürütülecek müzakerelere ilişkin çerçevenin bu temasın sonunda netleştirileceğini duyurdu
11:10
İSLAMABAD GÖRÜŞMESİNDEN NE BEKLENİYOR?
NTV Muhabiri Kilislioğlu, 6 Nisan'da varılan mutabakatın üç temel noktayı içerdiğini vurguladı. Bu üç nokta, ateşkesin sağlanması, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve tarafların bundan sonrası için İslamabad'da görüşmesi. Tarafların henüz yolun çok başında olduğunu Kilislioğlu, “İki tarafın da birbirinden oldukça farklı koşullar bulunan iki listesi var. Bu listelere bakıldığında ortak noktada buluşabilmeleri çok zor görünüyor. İlk etapta en azından ateşkesi Lübnan'ın dahil olduğu şekilde netleştirmeleri ve 15 gün için format kurulması bekleniyor. Ateşkesin süresinin uzatılması bile bir başarı sayılır." dedi.
11:00
NTV GÖRÜŞMELERİ CANLI TAKİP EDİYOR
NTV Muhabiri Deniz Kilislioğlu, müzakere sürecini İslamabad'da takip ediyor. Edinilen bilgilere göre heyetlerin yüksek olasılıkla karşı karşıya gelmeyeceğini vurgulayan Kilislioğlu, "Bu görüşmeler olacaksa dolaylı olacak. Bir odada ABD heyeti oturacak, diğer odada İran heyeti oturacak ve Pakistan talepleri iki oda arasında götürüp getirecek." ifadelerini kullandı. İki taraftan birinin ilk aşamada talepleri kabul etmemesi halinde görüşmelerin ilerlemeyebileceği de öngörülüyor. Kilislioğlu, heyetlerin çok kalabalık olduğunu, süreç olumlu ilerlerse ve bazı teknik meselelerin görüşülmesi gerekirse tarafların alt düzey bir görüşmede bir araya gelebileceğini belirtti.
09:43
PAKİSTAN'DAN İLK AÇIKLAMA
Pakistan Dışişleri Bakanlığı, ABD heyetinin İran ile yapılacak barış görüşmeleri için İslamabad’a ulaştığını resmen duyurdu. Pakistan Dışişleri Bakanı, tarafların müzakerelere yapıcı şekilde katılacağı yönündeki umudunu dile getirdi. İslamabad yönetiminin çatışmaya çözüm bulunması için kolaylaştırıcı rolünü sürdürme kararlılığını yineledi.
09:00
ABD HEYETİ İSLAMABAD'A ULAŞTI
ABD heyetinin uçağı Pakistan'ın başkenti İslamabad'a indi. ABD Başkanı Donald Trump, görüşmelere liderlik etmesi için Başkan Yardımcısı JD Vance’i görevlendirdi. Bu hamle, Washington’ın anlaşmayı sonuçlandırma konusundaki kararlılığının en güçlü işareti olarak yorumlandı. Vance’e, Trump’ın damadı ve eski danışmanı Jared Kushner ile Ortadoğu temsilcisi Steve Witkoff eşlik ediyor.
08:00
İSLAMABAD'DA OLAĞANÜSTÜ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Zirve nedeniyle İslamabad adeta abluka altına alındı. Hükümet iki günlük tatil ilan ederken, başkentte 10 binden fazla güvenlik personeli görevlendirildi. İran heyetini taşıyan uçağa Pakistan hava sahasına girişte erken uyarı sistemleri, elektronik harp uçakları ve savaş jetleri eşlik etti. Heyet, havaalanından şehir merkezine kadar Pakistan’ın elit komando birliği tarafından korundu.
ABD ve İran heyetleri, haftalardır devam eden savaşın ardından ilan edilen ateşkesi kalıcı barışa dönüştürmek amacıyla Pakistan’ın başkenti İslamabad’da. Görüşmelerin Türkiye saatiyle 13.00'te başlaması bekleniyor.

 

İran heyeti gece yarısı kente ulaşırken, ABD heyetinin de bu sabah İslamabad’a indiği bildirildi. Görüşmelerin gün boyu sürmesi, hatta pazar gününe sarkması bekleniyor.

 

Zirvenin en kritik gündem maddeleri arasında Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması ve İran’ın nükleer faaliyetleri yer alıyor.