ABD-İran çatışması 7. gününde: Karşılıklı saldırılarda son durum ne?

ABD-İran hattında üst üste yedinci gece de saldırı haberleri geldi.

Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın gözetleme alanları, askeri lojistik altyapısı ve yeraltı silah depolarını hedef aldığını duyurdu.

HÜRMÜZGAN EYALETİNDE ÜÇ KİŞİ ÖLDÜ

İran'ın Sirik, Hürremabad ve Cask Adası dahil birçok bölgede patlamalar yaşandı. Hürmüzgan eyaletine saldırılarda üç kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı.

Hürmüzgan Valiliği'nin verdiği bilgiye göre,, ABD son 10 günde eyaletteki 12 şehirde 95 noktayı vurdu.

İRAN MİSİLLEMEDE BULUNDU

İran'dan ise Amerikan saldırılarına misilleme gecikmedi. Devrim Muhafızları Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'deki hedeflere saldırılar düzenledi. Kuveyt'te bir elektrik santrali ile arıtma tesisinin ağır hasar gördü.

Ürdün ordusuysa ülke hava sahasına giren 4 insansız hava aracının hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü duyurdu.

İRAN ÜÇ AY SONRA SUUDİ ARABİSTAN'A SALDIRDI

Bu arada Reuters haber ajansı, İran'ın yaklaşık üç ay sonra ilk kez Suudi Arabistan'a da saldırı düzenlediğini aktardı. Hedefte Amerikan güçlerinin bulunduğu bir üs olduğu belirtildi.

Ancak Tahran yönetiminin misillemeye dair açıklamasında Suudi Arabistan'dan bahsedilmedi.

HÜRMÜZ'DE DETANSİYON YÜKSEK

Diğer yandan Hürmüz Boğazı'nda da tansiyon yüksek seyretti.

İran, boğazı izinsiz geçmeye çalışan dört geminin vurularak durdurulduğunu açıkladı. İki gemininse mayınlara çarptığı ve patladığı iddia edildi. Ancak Amerikan ordusu, iddiayı yalanladı.

İran Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, ABD’nin 27 Haziran’dan bu yana düzenlediği saldırılarda 50 kişi hayatını kaybetti, 500’den fazla kişi yaralandı.