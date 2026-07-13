ABD-İran çatışması Körfez’e yayıldı. Yemen-Suudi Arabistan hattı da gerildi

ABD Başkanı Donald Trump, Washington’ın Hürmüz Boğazı ’nın kontrolünü “devralacağını” ve stratejik su yolunun güvenliğini sağlayacağını söyledi. Trump, boğazdan geçen yüklerden güvenlik maliyetlerinin karşılanması amacıyla yüzde 20 oranında ödeme alınacağını açıkladı.

İran ise ABD’nin Hürmüz Boğazı’nın yönetimine müdahale etmesine izin vermeyeceğini bildirdi. Tahran yönetimi, Körfez ülkelerinin ABD ile işbirliği yapmasının “savaş eylemi” olarak değerlendirileceği uyarısında bulundu.

KARŞILIKLI SALDIRILAR SÜRÜYOR

Tarafların karşılıklı saldırıları da devam etti. İran medyasına göre ABD’nin ülkenin güneybatısındaki petrol üretim bölgesine düzenlediği saldırılarda iki kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. ABD ordusu, İran’daki hava savunma sistemleri, kıyı radarları, füze ve insansız hava aracı tesisleri ile bazı deniz unsurlarını hedef aldığını açıkladı.

Saat 21:55'te İran’ın Hürmüz eyaletine bağlı Bender Abbas kentinin doğusu ile Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Çabahar kentinde patlama seslerinin geldiği bildirildi.

Aynı saatlerde İran ise Hürmüz Boğazı’ndan “yasa dışı” şekilde geçmeye çalıştığını öne sürdüğü iki gemiye uyarı ateşi açıldığını duyurdu. Devrim Muhafızları ayrıca Bahreyn, Ürdün, Kuveyt ve Umman’daki bazı askeri hedeflere saldırı düzenlendiğini ileri sürdü.

PETROL FİYATLARI ARTIYOR

Karşılıklı saldırılar ve Hürmüz Boğazı’ndaki belirsizlik petrol fiyatlarını 80 doların üstüne taşıdı. Brent petrolün varil fiyatı gün içinde yüzde 5’e kadar yükselirken, daha sonra kazançlarının bir bölümünü geri vererek yaklaşık 78 dolar seviyesinde işlem gördü.

GERİLİM YEMEN 'E SIÇRADI

Bölgedeki gerilim Yemen’e de yayıldı. İran destekli Husiler, Sana Havalimanı’na düzenlenen saldırının ardından Suudi Arabistan ’daki Abha Uluslararası Havalimanı’nı balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını açıkladı.

Suudi Arabistan destekli Yemen hükümeti, Sana Havalimanı’na yönelik saldırının İran’dan gelen bir uçağın inişini engellemek amacıyla düzenlendiğini bildirdi. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ise Husi füzelerinin hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son gelişmeler, Yemen’de 2022’den bu yana büyük ölçüde korunan ateşkesin bozulabileceği endişesini artırırken, ABD-İran çatışmasının Körfez genelinde daha geniş bir savaşa dönüşme riskini de güçlendirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı, Katar, Pakistan ve Umman’ın arabuluculuğunda gerilimi düşürmek amacıyla temasların sürdüğünü açıkladı. Ancak Tahran yönetimi, ABD’nin yeni saldırılarının son aylardaki diplomatik çabaları büyük ölçüde boşa çıkardığını savundu.