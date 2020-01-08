ABD-İran gerginliğine dünyadan tepkiler

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, İran'ın Irak'taki ABD üslerine füze saldırılarını kınayarak bu ülkeyi, gerilimi düşürmeye çağırdı.



Raab, yaptığı yazılı açıklamada, "İngiliz askerleri dahil koalisyon güçlerini barındıran askeri üslere yapılan bu saldırıyı kınıyoruz" ifadesini kullandı.



"İran'ı bu tehlikeli ve pervasız saldırıları yinelememeye, bunun yerine acilen gerilimi düşürmeye çağırıyoruz" değerlendirmesinde bulunan Raab, saldırıda balistik füze kullanıldığı ve ölü ile yaralılar olduğuna dair haberlerden de kaygı duyduklarını belirtti.



Raab, "Ortadoğu'da bir savaş, sadece DAEŞ'e ve diğer terör gruplarına yarar" değerlendirmesinde bulundu.



VURULAN ÜSLERDE İNGİLİZ ASKERLERİ ZARAR GÖRMEDİ

Öte yandan İngiliz Savunma Bakanlığı, Irak'ta vurulan üslerde koalisyon içinde yer alan İngiliz askerlerinin zarar görmediğini bildirdi.



İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esad Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurmuştu.



ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın ABD askerlerinin konuşlandırıldığı Irak'taki el-Esad ve Erbil üslerine 12'den fazla balistik füzeyle saldırı düzenlediğini bildirmişti.



AVRUPA BİRLİĞİ KOMİSYONU'NDAN DİYALOG ÇAĞRISI

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ortadoğu'daki gerginliğin sadece bölgeyi değil tüm dünyayı etkilediğini belirterek, "Silahların acilen susması gerekiyor" dedi.



Von der Leyen ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ortadoğu gündemiyle toplanan Komisyonun ardından basına açıklamalarda bulundu. Von der Leyen ve Borell, İran'da düşen Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.



Von der Leyen, toplantıda Irak, İran ve Libya'daki gelişmelerin ele alındığı bilgisini paylaşarak, "Bölgedeki gerginlik hepimizi etkiliyor. Silahların acilen susması ve diyaloğa yer açması gerekiyor" dedi.



Krizin ulaşım, enerji, ekonomik kalkınma ve göç gibi alanlara da etkisi bulunduğuna dikkati çeken Von der Leyen, AB'nin bölgede gerginliğin azaltılması için katkı sağlayabileceğini ifade etti.



"ŞİDDETİ ARTIRMANIN KİMSEYE FAYDASI YOK"

Yüksek Temsilci Borrell ise İran, Irak ve tüm bölgedeki gerginliğin çok endişe verici olduğunu söyledi.



Borrell, "Irak'ta ABD ve aralarında Avrupalıların da bulunduğu koalisyon güçleri tarafından kullanılan hava üslerine düzenlenen son saldırı, artan gerginliğin ve çatışmanın son örneği. Şiddeti artırmanın kimseye faydası yok" değerlendirmesinde bulundu.



AB dışişleri bakanlarının cuma günü Brüksel'de olağanüstü toplanacağını anımsatan Borrell, bu çerçevede İran, Irak ve Libya'daki gelişmelerin ele alınacağını kaydetti.



Borrell, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ı da Brüksel'e davet ettiğini duyurdu.

ALMANYA DA KINADI

Alman hükümeti, İran'ın Irak'taki ABD üslerine saldırı düzenlemesini sert bir dille kınadı.



Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı ve Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer, ARD'nin sabah programı Morgenmagazin'de yaptığı açıklamada, "Alman hükümeti adına bu saldırganlığı şiddetle reddettiğimizi ifade ediyorum" dedi.



Karrenbauer, durumun sakinleşmesi için her şeyin yapılması gerektiğine işaret ederek, "Şimdi bu sarmalı daha da yukarıya doğru çıkarmamamız gerekiyor" ifadesini kullandı.



Hükümet olarak tüm kanalları kullanmak için mümkün olan bütün imkanları deneyeceklerinin altını çizen Karrenbauer, "İranlıların gerilimi daha da artırmamaları çağrısında bulunuyorum." diye konuştu.



Karrenbauer, saldırılarda hiçbir Alman askerinin yaralanmadığı bilgisini vererek, tüm gece ABD Savunma Bakanlığı ile temas halinde olduklarını bildirdi.



"GÜNLERCE TÜM TARAFLARLA TEMAS HALİNDEYİZ"



Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da yaptığı yazılı açıklamada, İran'ın, koalisyon güçlerinin de bulunduğu Irak'taki askeri üslere yönelik füze saldırısını kınadı.



İran'ı gerilimin daha fazla tırmanmasına yol açabilecek herhangi bir adımdan kaçınmaya çağıran Maas, "Durumu sakinleştirmeye çalışmak için günlerce tüm taraflarla temas halindeyiz. Herkesten bu durumda ihtiyatlı ve sakin davranması talep edildi" ifadelerini kullandı.

ÇİN'DEN İTİDAL ÇAĞRISI

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang ise başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, ülkesinin öteden beri ilgili tüm tarafların farklılıklarını, karşılıklı saygı temelinde, diyalog ve müzakere gibi barışçıl yollarla çözmesini savunduklarını söyledi.



"Ortadoğu'da durumun daha da kötüleşmesi kimsenin işine gelmez. İlgili bölgenin barış ve istikrarını temin etmek tüm dünya için hayati öneme sahip" ifadelerini kullanan Sözcü Gıng, durumu yakından takip edeceklerini, tüm ilgili taraflarla yakın iletişimi sürdüreceklerini ve gerilimin düşmesi için çaba göstereceklerini kaydetti.



Gıng, "Ortadoğu'da mevcut durum karmaşık ve hassas. Çin tarafı gelişmeleri yakından takip ediyor, ilgili taraflara soğukkanlılığı sürdürme çağrısında bulunuyor" diye konuştu.



İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esad Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurmuştu.



ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın ABD askerlerinin konuşlandırıldığı Irak'taki el-Esad ve Erbil üslerine 12'den fazla balistik füzeyle saldırı düzenlediğini bildirmişti.

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