ABD-İran gerilimi. Tahran: Yapay savaş gündeminin aksine müzakerelerde ilerleme var

ABD-İran hattında gerilim yüksek. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a doğru ilerleyen Amerikan filosunun Venezuela için Karayipler'e gönderdiklerinden daha büyük olduğunu söylerken, bir yandan da Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'nda tatbikat hazırlığı var.

Tüm bu gerilime rağmen İran müzakere açıklaması geldi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel sekreteri Ali Laricani, ABD ile müzakere için bir yapı oluşturulduğunu söyledi.



Laricani, “Yapay savaş gündeminin aksine müzakerelerde ilerleme var” dedi.

“İRAN'A ANLAŞMA İÇİN SÜRE VERDİK”



ABD Başkanı Trump, son açıklamasında İran'a anlaşma yapmak için bir süre verdiklerini, ancak bunun ne zaman sona ereceğini yalnızca Tahran'ın bildiğini söylerken, "Umarım bir anlaşma yaparız. Anlaşma yapmazsak ne olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD BASININDA "SAVAŞ TARİHİ" VERİLDİ



Amerikan basınının iddiasına göre ABD saldırıya geçmeye karar verirse operasyonlar Pazar sabahı başlayabilir.

Dropsite News'te yer alan habere göre üst düzey ABD'li yetkililer bölgedeki bir müttefik ülkeyi, Trump'ın bu hafta sonunda Amerika'nın İran'a saldırısına onay verebileceği konusunda bilgilendirdi. Birden fazla kaynağa atıf yapılan haberde İran'a yönelik saldırıların pazar gününden itibaren başlayacağı belirtiliyor.

İRAN ORDUSU TEYAKKUZDA



İran tarafı da açıklamaları yakından izliyor. Genelkurmay Başkanı Emir Hatemi, savaş ihtimaline ilişkin teyakkuzda olduklarını söyledi.

Hatemi,, "Elimiz tetikte bölgedeki düşmanın hareketlerini yakından izliyoruz. İran ortadan kaldırılabilecek bir ülke değil." ifadesini kullandı.

TATBİKAT RESTLEŞMESİ

Bir yandan da gözler İran'ın yapacağını duyurduğu donanma tatbikatında.



ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Centcom, İran Devrim Muhafızları'na uyarıda bulundu. Tatbikatta Devrim Muhafızları'nın Amerikan güçlerine yaklaşmaması çağrısı yapıldı.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'se, islam devriminin 47'nci yıldönümü yaklaşırken, İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu Ruhullah Humeyni'nin türbesini ziyaret etti.

Hamaney'e, Humeyni'nin torunu Hasan Humeyni de eşlik etti.