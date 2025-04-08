ABD-İran görüşmeleri 12 Nisan'da Umman'da yapılacak

Erakçi, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "İran ve ABD, cumartesi Umman'da üst düzey dolaylı görüşmelerde bir araya gelecek. Bu bir fırsat olduğu kadar bir testtir de. Top ABD'nin sahasında." ifadelerini kullandı.



İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan bir mektubu geçen ay İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e göndermişti. Tehditleri de içeren mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vererek tehdit ve baskı altında doğrudan müzakere etmeyeceklerini yalnızca dolaylı görüşmelere hazır olduklarını duyurmuştu.



İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, dün Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, önerdikleri dolaylı müzakere formatı için Washington'un kararını beklediklerini bildirmişti. Bekayi, arabuluculuk için Umman'ın öncelikli aday olduğunu söylemişti.



"İRAN'LA DOĞRUDAN GÖRÜŞMELERE BAŞLADIK"



ABD Başkanı Trump ise İran’la nükleer programı konusunda neredeyse en üst düzeyde doğrudan görüşmelere başladığını açıkladı.



"Cumartesi günü çok önemli bir toplantımız var ve kendileriyle doğrudan temas halindeyiz" diyen Trump, "Belki bir anlaşma yapılır, bu harika olur" dedi.



Trump ayrıca, "İran'ın nükleer silahı olamaz ve eğer görüşmeler başarılı olmazsa, aslında İran için çok kötü bir gün olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

