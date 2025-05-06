ABD-İran görüşmeleri: "4’üncü tur 11 Mayıs'ta Maskat'ta"

ABD ve İran arasında, Umman’ın arabuluculuğunda yapılan nükleer görüşmelerinin ertelenen dördüncü turunun bu hafta sonu devam edeceği ileri sürüldü.



Görüşmelerin dördüncü turunun Umman’ın başkenti Maskat'ta yapılmasının olası olduğu haberleri basına yansırken, İran devlet medyası da olası tarih olarak 11 Mayıs’a işaret etti. Görüşmelerin pazar günü yapılacağı haberini kamuoyuna ilk duyuran, ismi verilmeyen bir kaynağa atıfta bulunan İran'ın Nournews haber sitesi olmuştu.

Dördüncü tur görüşmeler 3 Mayıs’ta İtalya’nın başkenti Roma’da yapılacaktı ancak daha sonra görüşmelerin "lojistik sebeplerden” ertelendiği açıklanmıştı.



WITKOFF DA HAFTA SONUNA İŞARET ETTİ



Müzakere ekibine yakın bir İranlı kaynak, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, zamanlamanın henüz nihayete erdirilmediğini belirterek, “Görüşmeler Maskat’ta iki gün boyunca yapılacak; ya cumartesi ve pazar ya da pazar ve pazartesi” ifadelerini kullandı.



ABD merkezli Axios haber sitesinden gazeteci Barak Ravid de sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’a işaret ederek, “Beyaz Saray temsilcisi Steve Witkoff bana ABD’nin İran ile nükleer görüşmelerinin dördüncü turunu bu hafta sonu için planladığını söyledi” dedi. Ravid’in iddiasına göre, Witkoff, “Eğer olmazsa da bu sadece Başkan’ın (Trump) Ortadoğu ziyaret dolayısıyladır” diye konuştu.



ROMA’DAKİ GÖRÜŞMELER “LOJİSTİK SEBEPLERDEN” ERTELENMİŞTİ



İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan ve tehditler de içeren bir mektubu martta İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e göndermişti. Mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vermişti.



Tahran ile Washington, mektup trafiğinin ardından önce Umman’da 12 Nisan'da daha sonra birer hafta arayla Roma ve tekrar Umman'da dolaylı görüşmeler yapmıştı. Hem İran hem ABD, müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini bildirmişti.



Dördüncü tur müzakerelerin 3 Mayıs'ta Roma'da yapılacağı açıklanmıştı. Ancak görüşmelere aracılık yapan Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, müzakerenin "lojistik nedenlerden" dolayı ertelendiğini duyurmuştu.



İran, nükleer programını atom bombası üretmesine engel olacak şekilde kısıtlama karşılığında yaptırımların kaldırılmasını istiyor. Daha önceki açıklamalarında Tahran'ın düşük düzeyde uranyum zenginleştirmesini kabul edeceklerini söyleyen ABD'li yetkililer son zamanlarda İran'ın her düzeyde uranyum zenginleştirme işlemini durdurmasını talep ettiklerini belirtiyor.

