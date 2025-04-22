ABD - İran görüşmelerinde yeni tarih

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Çarşamba günü gerçekleşmesi planlanan uzman düzeyindeki İran-ABD görüşmelerinin Cumartesi gününe alınacağını söyledi.

ABD-İRAN GÖRÜŞMELERİ

İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan bir mektubu geçen ay İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e göndermişti. Mektuba İran, Umman üzerinden yanıt verdi.



İran ile ABD, mektup trafiğinin ardından Umman’da 12 Nisan'da dolaylı görüşmeler yaptı. Görüşmeler sonucunda hem İran hem ABD tarafı müzakerelerin "olumlu ve yapıcı" olduğunu açıkladı.



Taraflar, 19 Nisan'da İtalya'nın başkenti Roma'da yeniden bir araya gelmişti.