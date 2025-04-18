ABD-İran görüşmelerinin ikinci turu öncesi “İsrail” iddiası

ABD ve İran arasındaki ikinci tur nükleer görüşmelerinin 19 Nisan Cumartesi günü İtalya’nın başkenti Roma’da yapılması beklenirken, bu görüşmenin öncesinde İsrailli üst düzey yetkililer ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi arasında bir görüşme yapılacağı iddia edildi.



ABD’nin Axios haber sitesi muhabiri Barak Ravid, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Stratejik İlişkilerden Sorumlu Bakanı Ron Dermer ve dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın Başkanı David Barnea’nın bugün Fransa’nın başkenti Paris'te Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile görüşeceğini söyledi.

Ravid, İsrailli üç kaynağa dayandırdığı mesajında, Dermer ile Barnea'nın Paris'teki görüşmesinin İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin yarın Roma'da ABD ile İran arasında yapılacak görüşmeler öncesinde gerçekleşeceğine dikkat çekti. Umman'daki ilk tur görüşmelerde ABD'yi Witkoff temsil etmişti.



İRAN: ABD TARAFINDAN ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR GELİYOR



ABD ile İran'ın heyetleri, yarın ilk dolaylı görüşmelerin ev sahibi Umman’ın arabuluculuğunda, nükleer konulu görüşmelerin ikinci etabı kapsamında bir araya gelecek. İki taraf da ilk görüşmenin "olumlu ve yapıcı" geçtiğini söylerken, konuya ilişkin olarak İran’dan yeni bir açıklama geldi.



Rusya’ya resmi bir ziyaret gerçekleştiren İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile müzakerelerde Washington tarafından "çelişkili" açıklamalar geldiğini ve yarınki görüşmelerde ABD tarafının tutumuna göre müzakerelerin devamını değerlendireceklerini söyledi.



Arakçi, İran devlet televizyonuna Rusya'daki temasları ve ABD ile müzakere sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinde İran’ın dini lideri Ali Hamaney'in mektubunu da sunduğunu aktardı.



Arakçi, "Rusya Devlet Başkanı ile görüşmede, bazı bölgesel konular ve uluslararası gelişmeler, özellikle İran ile ABD arasındaki dolaylı görüşmeler, Rusya ile ABD arasındaki müzakereler ayrıntılı bir şekilde ele alındı" dedi. Arakçi, Putin ile görüşmesinin çok iyi geçtiğini ifade etti.



“ÇİN VE RUSYA DA ROL OYNAYABİLİR”



ABD ile dolaylı görüşmelerin ikinci turuna katılmak amacıyla yarın İtalya'nın başkenti Roma'ya gideceğini aktaran Arakçi, müzakerelerin yeri hakkındaki tartışmalara ilişkin, "Roma görüşmelerin ev sahibi değil, aksine görüşmelerin yeridir. İran ile ABD arasındaki dolaylı görüşmelerin ev sahibi hâlâ Umman'dır. Biz ev sahibinin belirlediği yerde hazır bulunacağız ve arabuluculuk, aracılık etme ve dolaylı iletişim kurma görevi Umman Dışişleri Bakanı ile bu ülkenin hükümetinin sorumluluğunda olmaya devam edecek" diye konuştu.



Arakçi, Rusya ve Çin'in müzakere süreçlerini kolaylaştırmada rol oynayabileceklerine işaret ederek, "Daha önce nükleer görüşmelerde rol oynayan Rusya ve Çin gibi dostlarımız da katkı sağlayabilir" ifadelerini kullandı.



“BİZİM TALEPLERİMİZ AÇIK”



ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un müzakerelerde ABD'nin talepleriyle ilgili farklı açıklamalarının sorulması üzerine Arakçi, "ABD tarafından çelişkili mesajlar duyuyoruz. Ne kastedildiği, ne gibi hedefler içerdiği kendilerine kalmış fakat bizim kanaatimize göre dolaylı diyalog masasında dile getirilenler belirleyicidir" dedi.



İran'ın müzakerelerdeki taleplerinin açık olduğunu söyleyen Arakçi, "Diğer tarafın görüşmelere hem ciddiyet ve görüş istikrarı hem de kararlı adımlarla katılmasını bekliyoruz. Ancak o zaman görüşmeler ilerleyebilir. Cumartesi günü dolaylı görüşmelere ciddiyetle katılacağız ve karşı tarafın da tutumuna göre bu yolda nasıl devam etmemiz gerektiğini değerlendireceğiz" şeklinde konuştu.



İLK GÖRÜŞME 12 NİSAN’DA UMMAN’DA YAPILDI



İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan bir mektubu geçen ay İran lideri Hamaney'e göndermişti. Mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vermişti.



İran ile ABD, mektup trafiğinin ardından Umman’da 12 Nisan'da dolaylı görüşmeler yapmıştı. Görüşmeler sonucunda hem İran hem de ABD tarafı müzakerelerin "olumlu ve yapıcı" olduğunu açıklamıştı.



Taraflar, 19 Nisan'da yeniden bir araya geleceğini açıklamıştı. Daha önce Umman'da olacağı açıklanan müzakerelerin ikinci turunun İtalya'nın başkenti Roma'da yapılacağı duyurulmuştu.



ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, önceki gün Fox News televizyonuna yaptığı açıklamada, İran'ın 2015'teki nükleer anlaşmadaki 3,67 oranında uranyum zenginleştirmesini kabul ettiklerini söylemişti.



Witkoff, daha sonraki açıklamasında ise İran'ın uranyum zenginleştirmesini durdurması gerektiğini ifade etmişti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise nükleer programındaki endişeleri gidermeye hazır olduklarını ancak ülkesinin uranyum zenginleştirme hakkını müzakere etmeyeceklerini belirtmişti.

