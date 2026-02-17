ABD-İran görüşmesi bugün. Trump: Anlaşma olmazsa, sonuçları olur

Amerika Birleşik Devletleri ve İran olası bir çatışmayı önlemek için bugün tekrar masaya oturuyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Cenevre'deki görüşmeler için İsviçre'ye ulaştı. Amerikan tarafını ise yine Steve Witkoff ve Jared Kushner temsil edecek.

TRUMP: GÖRÜŞMELERE DOLAYLI YOLDAN DAHİL OLACAĞIM

ABD Başkanı Donald Trump, görüşmelere dolaylı yoldan dahil olacağını söyledi.



Anlaşma olasılığı sorulan Trump, İran'ın sert müzakereler istediğini ancak geçen yaz ABD'nin İran nükleer tesislerini bombalamasıyla bu sert tavrın sonuçlarını öğrendiklerini söyledi.



İranlıların bu kez müzakere etmeye motive olduklarını ima eden ABD Başkanı, "Anlaşma yapmamanın sonuçlarını istemediklerini düşünüyorum" dedi.

MASADA NELER VAR?

Masadaki başlıca konulardan bir İran'ın nükleer programını kısıtlaması.

Müzakereler öncesi Tahran'ın masaya oturmak için öne sürdüğü şartlardan biri de sadece nükleer konuların konuşulmasıydı. Ancak Amerikan tarafının ele almak istediği konular arasında Tahran balistik füze üretimini kısıtlaması da bulunuyor.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkilinin ifadesine göre ise olası anlaşmanın sürdürülebilir olması için Amerikan tarafının da ekonomik çıkar sağlaması gerekiyor.

Tahran'ın Washington'a petrol ve doğalgaz sahalarında ortaklık, madencilik yatırımları ve sivil uçak alımları gibi önerilerinin olduğu belirtiliyor.

Görüşmeler, dolaylı olarak Umman aracılığıyla ilerliyor.

RUBİO: TRUMP HER ZAMAN DİPLOMASİYİ TERCİH EDER

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Macaristan'da konuştu. Tahran'la anlaşma yapabilmenin zorlukları olduğunu belirtti. Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın her zaman diplomasiyi tercih ettiğini aktardı.

Trump'a yakınlığıyla bilinen Senatör Lindsey Graham ise İran'da rejim değişikliği olmadan askeri güçleri çekmenin büyük bir hata olacağını söyledi.

Graham, İran'da rejim karşıtı protestoculara destek verdikten sonra geri adım atmasının doğru olmayacağını; bu nedenle ne olursa olsun Amerikan yönetiminin bir sonuç alacağını aktardı. Graham, "İran krizinin diplomasiyle çözümü için Trump yönetiminin önünde aylar değil haftalar var" dedi.