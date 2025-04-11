ABD-İran görüşmesi: “Tahran, Washington’ın niyetini değerlendirip adım atacak”

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile 12 Nisan Cumartesi günü Umman’da yapılması beklenen görüşmelere dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.



Bekayi, X hesabından paylaştığı açıklamasında, "Ciddiyetimiz ve açık yürekliliğimizle diplomasiye gerçek bir şans veriyoruz. ABD, düşmanca söylemlerine rağmen alınan bu kararı takdir etmelidir" ifadelerini kullandı.



“ÖNYARGILI DEĞİLİZ”



Müzakerelerde önyargılı olmadıklarını aktaran Bekayi, "Cumartesi günü karşı tarafın niyetini ve ciddiyetini değerlendirip bundan sonraki adımlarımızı ona göre atmayı planlıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.



İran devlet basınına yansıyan haberlere göre, görüşmelerin İran Dışişleri Bakanı Arakçi ve ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un başkanlığında, Umman Dışişleri Bakanı Badr-al Busaidi’nin arabuluculuğunda gerçekleşmesi bekleniyor.



GÖRÜŞME MUAMMASI: DOĞRUDAN MI DOLAYLI MI OLACAK?



İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı olarak çekilme kararı alan ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan bir mektubu geçen ay İran’ın dini lideri Ali Hamaney'e göndermişti.

Tehditler de içeren mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vererek tehdit ve baskı altında doğrudan müzakere etmeyeceklerini yalnızca dolaylı görüşmelere hazır olduklarını duyurmuştu.



ABD Başkanı Trump ise insanlığa karşı işlenen suçlardan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından hakkında tutuklama kararı çıkarılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 7 Nisan'da Beyaz Saray'daki görüşmesinde, cumartesi günü İran ile ABD arasında "doğrudan" görüşme yapılacağını duyurmuştu. Trump, "anlaşmaya varılamazsa İran'ın büyük tehlikeye gireceğini" savunmuştu.



İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de aynı gün yaptığı açıklamada, İran ile ABD arasındaki görüşmelerin 12 Nisan'da Umman'da "dolaylı" yapılacağını açıklamıştı.

