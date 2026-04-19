ABD-İran görüşmesinde ikinci tur olacak mı? ABD heyeti Pakistan'da, İran ikna edilmeye çalışılıyor

ABD ile İran arasındaki Hürmüz Boğazı gerginliği ve olası müzakereler gündemden düşmüyor.

NTV’nin edindiği bilgilere göre, Pakistanlı yetkililer, İranlı yetkililerle görüşmelerini sürdürüyor. Tahran yönetiminin talebi, Hürmüz Boğazı'ndaki Amerikan ablukasının kaldırılması. ABD de İran’ın Hürmüz Boğazı'nı ticari gemi geçişlerine kısıtlamayı kaldırmasını istiyor. İkinci tur için bu sorun aşılmaya çalışılıyor.



ABD Başkanı Donald Trump kendi sosyal medya hesabından görüşmelerin düzenleneceğini ve heyetin yola çıktığını açıklamıştı. Ancak bundan saatler sonra İran'dan aksi yönde bir açıklama geldi. Devlet medyası, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki ablukasını gerekçe göstererek müzakerelere katılmayı reddetti. "Verimli bir müzakere için umut görünmüyor" denilmişti. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de İran Cumhurbaşkanı ile görüştü. Pakistan'ın barış ve bölgesel istikrar için arabulucuk rolüne bağlı olduğunu yineledi.

TRUMP'TAN BARIŞ ANLAŞMASI AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Trump ABC kanalına konuştu, İran ile barış anlaşması için “olacak” dedi. Trump, “İran ateşkesi ciddi şekilde ihlal etti ancak yine de barış anlaşmasına varılabileceğini düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Truth üzerinden paylaştığı mesajında, Amerikan heyetinin Pakistan'a hareket ettiğini, yarın akşam müzakereler için orada olacaklarını söyledi. “Çok adil ve makul bir teklif öneriyoruz, umarım kabul ederler. ” diyen Trump, İran'ın kabul etmemesi halinde, ülkedeki tüm enerji santrallerinin ve köprülerinin ABD tarafından yıkılacağını söyledi.

Trump paylaştığı mesajda İran'ı Hürmüz'de ateş açmakla ve ateşkesi bozmakla itham etti. “Bu hiç hoş değildi.” ifadelerini kullandı. Trump, “İran yakın zamanda boğazı kapatacağını açıkladı, bu garip çünkü bizim ablukamız zaten boğazı kapatmıştı. Bilmeden bize yardım ediyorlar ve kapalı geçitle kaybedenler onlar, günde 500 milyon dolar!” diye yazdı. Boğazdan geçmeyen petrol gemilerine atıf yapan Trump, petrol gemilerinin yükleme yapmak için ABD'ye geldiğini ve ABD'nin kazandığını söyledi.



ABD HEYETİ PAKİSTAN'A GİTTİ

Trump, ABD özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in Salı günü yapılacak İran görüşmelerine katılacağını söyledi. Amerikan heyetinin liderliğini yine ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in yapacağı belirtiliyor.



İRAN MEDYASI: ABD İLE GÖRÜŞME REDDEDİLDİ



İran medyası ise, İran'ın ABD iel görüşmeyi reddettiğini duyurdu.



Habere göre, ABD'nin talepleri, politika değişiklikleri, deniz ablukası ve tehditler müzakereyi engelliyor.



Verimli bir müzakere için herhangi bir umut görülmediği belirtildi.

SICAK NOKTA HÜRMÜZ

ABD'nin boğaza uyguladığı abluka sürerken İran Devrim Muhafızları, ABD'nin İran gemilerine uyguladığı abluka kaldırılana kadar Hürmüz'ün kapalı kalacağını söyledi . Devrim Muhafızları ayrıca ABD Donanması'nın İran gemilerine saldırması durumunda “ağır bir darbe” alacağını ifade etti, uyarıları dikkate almayan gemilerin ise hedef alınacağı belirtildi.

İran Devrim Muhafızları, gemilerin ve sahiplerinin Devrim Muhafızları'nın açıklamalarını takip etmeleri gerektiğini, ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarının "geçerliliğinin olmadığını" söyledi.

İran'ın baş müzakerecisi ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf da ABD ile müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini söyledi ama aralarında hala bir “mesafenin” olduğunu söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Trump'ın İran'ı nükleer haklarından mahrum bırakmasının hiçbir gerekçesi olmadığını söyledi. Pezeşkiyan, "Trump, İran'ın nükleer haklarını kullanamayacağını söylüyor ama hangi suçtan dolayı olduğunu belirtmiyor. O kim ki bir ulusu haklarından mahrum ediyor?" ifadelerini kullandı.

İran'ın Tasnim haber ajansı, İran Silahlı Kuvvetleri'nin Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan iki tankeri uyarıda bulunduktan sonra geri çevirdiğini söyledi.

Botsvana ve Angola bandıralı olduğu belirtilen gemilerin geçişini "izinsiz" olarak nitelendirilen İran'ın uyarısının ardından gemilerin rota değiştirdiği belirtildi.

Tasnim ayrıca İran'ın kuzeybatısında, aralarında iki yabancı uyruklu kişinin de bulunduğu kişileri casuslukla itham ederek tutukladığını açıkladı. Uyrukları açıklanmayan yabancıların Starlink gibi uydu ekipmanları ithal etmekle suçlandığı ifade edildi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin İran limanlarına ve sahillerine uyguladığı ablukayı ateşkes ihlali olarak değerlendirdi. Bekayi, X üzerinden yaptığı paylaşımda abluka için “kanunsuzca ve suç” ifadelerini kullandı.