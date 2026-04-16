ABD-İran hattında kritik hafta. Pentagon: Hürmüz bizim kontrolümüzde
16.04.2026 08:53
Son Güncelleme: 16.04.2026 15:49
ABD Savunma Bakanı Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Caine
ABD-İran gerilimi sürerken diplomasi trafiği hızlandı. Pakistan arabuluculuğunda yeni görüşmeler gündemde.
ABD ile İran arasında kırılgan ateşkes sürerken, sahadaki askeri ve ekonomik gerilim diplomatik temaslarla eş zamanlı ilerliyor.
PENTAGON: HÜRMÜZ'Ü BİZ KONTROL EDİYORUZ
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Pentagon'da basın toplantısında konuştu. "İran Hürmüz'ü kontrol ettiğini söylemeyi seviyor ama hiçbir donanmaları yok." diyen Hegseth, ticari gemileri vurmakla tehdit etmenin kontrol etmek değil korsanlık olduğu ifadelerini kullandı. ABD'li Bakan, İran'ın enerji endüstrisinin henüz yok edilmediğini, ABD ablukasının İran'ın ihracatını durdurduğunu söyledi. Hegseth, ablukanın gerektiği kadar süreceğini söyledi ve "ABD donanması Hürmüz Boğazı'ndaki trafiği kontrol ediyor, çünkü ABD'nin bir donanması var ve İran'ın yok." diye konuştu. Hürmüz ile ilgili ABD'li Bakan, diğer ülkeleri de yardıma çağırdıklarını söyledi. Olası anlaşmayla ilgili de ABD Savunma Bakanı, İran'ın "elinin altında olan bir anlaşmayı" seçmesini umduğunu, İran'ın "ateşkeste kalma motivasyonunun yüksek" olduğunu söyledi. Hegseth İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in hayatta ancak yaralı olduğuna inanıldığını ifade etti.
Çin konusunda da ABD Savunma Bakanı Hegseth, Çin'in İran'a silah vermeme konusunda güvence verdiğini söyledi.
Basın toplantısında ayrıca ABD Genelkurmay Başkanı General Caine de konuştu. Caine, ABD güçlerinin her an yeniden saldırıya hazır olduğunu, Hürmüz'deki ablukanın da İran limanlarına giden ya da oralardan çıkan tüm gemilere uygulandığını söyledi. ABD Genelkurmay Başkanı, ABD'nin İran'a destek sağlamaya çalışacak herhangi bir gemiye karşı koyacaklarını söyledi.
ABD Savunma Bakanı Hegseth
PAKİSTAN HEYETİ TAHRAN'DA
Pakistan Genelkurmay Başkanı’nın başında bulunduğu üst düzey bir heyet, Tahran’da İranlı yetkililerle bir araya gelerek ABD ile yeni bir müzakere turunun olasılığını görüştü.
Beyaz Saray Sözcüsü de ABD ile İran arasındaki görüşmelerin devamına ilişkin iyimser mesaj verdi. Sözcü, yeni temasların yeniden Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yapılmasının beklendiğini açıkladı.
PAKİSTAN GÖRÜŞMELER İÇİN BASTIRIYOR
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ikinci tur öncesinde Cidde’de Suudi Arabistan’ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştüğünü söyledi.
Şerif, X’te yaptığı paylaşımda, “Pakistan’ın hem ABD’yi hem de İran’ı bölgede kalıcı barış ve istikrarı hedefleyen bir anlaşmaya yönlendirme çabalarını ilerletme konusundaki kararlı taahhüdünü yineledim.” dedi
Pakistan Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İran'ın müzakerelere devam etmeyi istediğini söyledi ve sürecin devam ettiği belirtildi. Bakanlık, yaptığı açıklamada Washington ve Tahran arasındaki diplomasi kanallarının açık tutulduğunu, iki ülke arasındaki bir sonraki görüşme için bir tarihin henüz belirlenemediğini söyledi. Lübnan'daki barışın barış görüşmeleri için önemli olduğu vurgulanırken, Lübnan'ın ateşkesin parçası olduğu ifade edildi. Pakistan ayrıca konuşulan konular arasında nükleer meselesinin de olduğunu belirtti.
İRAN: PAKİSTAN HEYETİNİN ZİYARETİ YARDIMCI OLDU
Reuters'a konuşan üst düzey bir yetkili, Pakistan heyetinin İran'a ziyaretinin bazı alanlardaki farklılıkların azaltılmasında yardımcı olduğunu söyledi. "Ziyaretten sonra ateşkesin uzatılması ve ikinci tur görüşmeler için daha büyük umutlar var" ifadesini kullanan yetkili, nükleer konulardaysa temel anlaşmazlıkların devam ettiğini söyledi. Yetkili, İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumunun ve nükleer kısıtlamanın süresinin akıbeti meselesinin henüz çözülmediğini belirtti.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ve Pakistah Başbakanı Şahbaz Şerif.
HÜRMÜZ’DE ABLUKANIN BOYUTU BÜYÜYOR
Hürmüz Boğazı’nda gerilimin dozu düşmüyor. ABD donanması yaptığı açıklamada İran'a yönelik ablukanın boyutunu büyüttüğünü açıkladı. Buna göre ABD ablukası “kaçak mal” olarak kabul edilen yükleri de kapsayacak genişleyecek ve İran topraklarına ulaşmaya çalıştığından şüphelenilen tüm gemilerin "ziyaret ve aranma hakkına tabi tutulacağını" belirtti.
ABD donanması kaçak mal olarak silah, silah sistemleri, mühimmat, nükleer malzemeler, ham ve rafine petrol ürünleri ile demir, çelik ve alüminyumu sayacağını belirtti.
Reuters’a göre ABD yaptırımlı ikinci bir süpertanker Körfez’e giriş yaptı. RHN adlı tankerin rotası ise henüz netleşmedi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ablukanın ilk 48 saatinde hiçbir geminin geçiş yapamadığını ve dokuz geminin geri döndürüldüğünü açıkladı.
Ancak İran’ın Fars Haber Ajansı, yaptırım altındaki bir İran süpertankerinin ablukayı aşarak İmam Humeyni Limanı’na doğru ilerlediğini duyurdu. Tankerin kimliği ve rotasına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.