ABD-İran hattında kritik hafta. Pentagon: Hürmüz bizim kontrolümüzde

PAKİSTAN HEYETİ TAHRAN'DA

Pakistan Genelkurmay Başkanı’nın başında bulunduğu üst düzey bir heyet, Tahran’da İranlı yetkililerle bir araya gelerek ABD ile yeni bir müzakere turunun olasılığını görüştü.

Beyaz Saray Sözcüsü de ABD ile İran arasındaki görüşmelerin devamına ilişkin iyimser mesaj verdi. Sözcü, yeni temasların yeniden Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yapılmasının beklendiğini açıkladı.

PAKİSTAN GÖRÜŞMELER İÇİN BASTIRIYOR

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ikinci tur öncesinde Cidde’de Suudi Arabistan’ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştüğünü söyledi.

Şerif, X’te yaptığı paylaşımda, “Pakistan’ın hem ABD’yi hem de İran’ı bölgede kalıcı barış ve istikrarı hedefleyen bir anlaşmaya yönlendirme çabalarını ilerletme konusundaki kararlı taahhüdünü yineledim.” dedi

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İran'ın müzakerelere devam etmeyi istediğini söyledi ve sürecin devam ettiği belirtildi. Bakanlık, yaptığı açıklamada Washington ve Tahran arasındaki diplomasi kanallarının açık tutulduğunu, iki ülke arasındaki bir sonraki görüşme için bir tarihin henüz belirlenemediğini söyledi. Lübnan'daki barışın barış görüşmeleri için önemli olduğu vurgulanırken, Lübnan'ın ateşkesin parçası olduğu ifade edildi. Pakistan ayrıca konuşulan konular arasında nükleer meselesinin de olduğunu belirtti.

İRAN: PAKİSTAN HEYETİNİN ZİYARETİ YARDIMCI OLDU

Reuters'a konuşan üst düzey bir yetkili, Pakistan heyetinin İran'a ziyaretinin bazı alanlardaki farklılıkların azaltılmasında yardımcı olduğunu söyledi. "Ziyaretten sonra ateşkesin uzatılması ve ikinci tur görüşmeler için daha büyük umutlar var" ifadesini kullanan yetkili, nükleer konulardaysa temel anlaşmazlıkların devam ettiğini söyledi. Yetkili, İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumunun ve nükleer kısıtlamanın süresinin akıbeti meselesinin henüz çözülmediğini belirtti.