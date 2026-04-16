ABD-İran hattında kritik trafik. Pakistan'dan diplomasi turu

ABD ile İran arasında kırılgan ateşkes sürerken, sahadaki askeri ve ekonomik gerilim diplomatik temaslarla eş zamanlı ilerliyor.

Pakistan Genelkurmay Başkanı’nın başında bulunduğu üst düzey bir heyet, Tahran’da İranlı yetkililerle bir araya gelerek ABD ile yeni bir müzakere turunun olasılığını görüştü.

Beyaz Saray Sözcüsü de ABD ile İran arasındaki görüşmelerin devamına ilişkin iyimser mesaj verdi. Sözcü, yeni temasların yeniden Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yapılmasının beklendiğini açıkladı.

PAKİSTAN GÖRÜŞMELER İÇİN BASTIRIYOR

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ikinci tur öncesinde Cidde’de Suudi Arabistan’ın fiili yöneticisi Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüştüğünü söyledi.

Şerif, X’te yaptığı paylaşımda, “Pakistan’ın hem ABD’yi hem de İran’ı bölgede kalıcı barış ve istikrarı hedefleyen bir anlaşmaya yönlendirme çabalarını ilerletme konusundaki kararlı taahhüdünü yineledim.” dedi.

HÜRMÜZ’DE TANKER KRİZİ

Hürmüz Boğazı’nda gerilim tırmanıyor. Reuters’a göre ABD yaptırımlı ikinci bir süpertanker Körfez’e giriş yaptı. RHN adlı tankerin rotası ise henüz netleşmedi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ablukanın ilk 48 saatinde hiçbir geminin geçiş yapamadığını ve dokuz geminin geri döndürüldüğünü açıkladı.

Ancak İran’ın Fars Haber Ajansı, yaptırım altındaki bir İran süpertankerinin ablukayı aşarak İmam Humeyni Limanı’na doğru ilerlediğini duyurdu. Tankerin kimliği ve rotasına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.