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ABD, İran ile ilişkili yaptırımlar açıkladı

ABD yönetimi, İran'ın balistik füze programına materyal destek sağlayan kişi ve firmalara yaptırım getirdi.

Haberler - Anadolu Ajansı 30.03.2022 - 19:04

ABD, İran ile ilişkili yaptırımlar açıkladı

ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tahran'ın balistik füze programına destek sağlayan Mohmmad Ali Hosseini ile firmaları yaptırım listesine alındı.

Açıklamada, söz konusu kararın tarafından 13 Mart'ta Erbil'e yönelik düzenlenen füze saldırısının ardından alındığına ve İran Devrim Muhafızları Ordusunun (İDMO) hedef alındığı belirtildi.

Hosseini ile ona bağlı çok sayıdaki firmanın Devrim Muhafızları için çeşitli segmentlerde balistik füze parça ve materyalleri sağladığı kaydedilen açıklamada, İran'ın balistik füzelerinin bölgesel anlamda önemli bir tehdit olduğuna işaret edildi.

13 Mart'ta Irak'ın Erbil kentine düzenlenen füze saldırılarını İran Devrim Muhafızları Ordusu üstlenmişti. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Anti-Terör Birimi, Erbil'in gece saat 01.00'de Irak dışından 12 balistik füzeyle saldırıya uğradığını duyurmuştu.

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