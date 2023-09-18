ABD: İran ile tutuklu takası anlaşması kapsamında 5 ABD'li serbest bırakıldı

Beyaz Saray yetkilileri, ABD basınına yaptığı açıklamada, İran'da tutuklu bulunan 5 ABD vatandaşının serbest bırakıldığını bildirdi.



ABD vatandaşları ile 2 aile üyesinin birkaç saat önce bir uçakla İran'dan ayrıldığını belirten yetkililer, bu kişilerin öncelikle sağlık kontrolleri için Katar'ın başkenti Doha'ya gideceğini kaydetti.



Yetkililer, söz konusu kişilerin sağlık kontrollerinin ardından ABD hükümetine ait uçakla ülkelerine döneceğini aktardı.



İRAN'IN GÜNEY KORE'DE BLOKE EDİLEN VARLIKLARI KATAR'DAKİ BANKA HESAPLARINA YATIRILDI

Öte yandan İran Merkez Bankası Başkanı Muhammed Rıza Ferzin, bugün başkent Tahran'da yaptığı basın açıklamasında, "Doha yönetiminden Katar'daki İran banka hesaplarının etkinleştirildiğine dair bilgi aldıklarını" aktarmıştı.



Ferzin, ABD ile varılan mahkum takası anlaşması çerçevesinde serbest bırakılan varlıklarının 5 milyar 573 milyon 492 bin avro olarak İran fonlarının Katar'daki banka hesaplarına yatırıldığını belirtmişti.

