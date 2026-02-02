ABD-İran krizinde diplomasi masası İstanbul'da kuruluyor

ABD ile İran arasındaki gerginlikte diyaloglar sürüyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın askeri müdahaleyi önlemek için bir anlaşma umudu taşıdığını söylemesinin ardından, ABD ile nükleer görüşmelerin başlatılması emrini verdi.

İranlı kaynaklar isimsiz bir hükümet kaynağına atıfta bulunarak, "Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile görüşmelerin başlatılması emrini verdi" dedi.

ABD basını da Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Cuma günü İstanbul'da buluşacağını duyurdu.

GÖRÜŞMELER TÜRKİYE'DE

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Bakayi de ABD ile yapacakları görüşmenin Türkiye'de yapılacağını söyledi. Görüşmeye İran Dışişleri Bakanı ile ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un katılacağı ifade edildi. Bakayi, Tahran-Washington müzakerelerinin adım adım ilerleyeceğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı, “tehdit meselesinin” yanı sıra, İslam Cumhuriyeti için önceliğin yaptırımların kaldırılması olacağını ve bunun “temel ve müzakere edilemez bir öncelik” olduğunu söyledi. Ayrıca, bölgesel gerilimlerin azaltılmasına yardımcı olduğu için Türkiye'ye teşekkür etti.

Reuters'a konuşan bir yetkilinin, Tahran ve Washington'un görüşmelerin diplomasiye odaklanması konusunda anlaştığını ve bunun olası ABD saldırılarından bir nebze olsun kurtulma yolu olarak görüldüğünü söylediği belirtildi.

İran Devrim Muhafızları'na bağlı Tasnim haber ajansı da görüşme olasılığını doğruladı ancak zaman ve yerin henüz kesinleşmediğini belirtti.