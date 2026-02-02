ABD-İran krizinde yeni gelişme. İran basını: "Pezeşkiyan ABD ile görüşme emri verdi"

ABD ile İran arasındaki gerginlikte diyaloglar sürüyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın askeri müdahaleyi önlemek için bir anlaşma umudu taşıdığını söylemesinin ardından, ABD ile nükleer görüşmelerin başlatılması emrini verdi.

İranlı kaynaklar isimsiz bir hükümet kaynağına atıfta bulunarak, "Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile görüşmelerin başlatılması emrini verdi" dedi.

Yetkililere göre "İran ve ABD nükleer dosya konusunda görüşmeler yapacak" dedi, ancak tarih belirtmedi. Görüşmenin gerçekleşebileceği yerler arasında Türkiye de zikrediliyor.