ABD-İran mutabakat zaptı taslağında hangi maddeler var?

Amerika Birleşik Devletleri ile İran, yaklaşık üç aydır savaşı sona erdirecek bir anlaşma üzerinde görüşüyor.

Mutabakat zaptında artık son aşamaya gelse de içeriği hala kamuoyuyla paylaşılmadı.

İranlı bir yetkili, mutabakat zaptı taslağının son haline ilişkin Reuters haber ajansına açıklama yaptı. İranlı yetkiliye göre Tahran, mutabakat zaptıyla nükleer silah üretmeyeceğini veya edinmeyeceğini beyan edecek.



İran, nihai bir anlaşmaya varılana kadar, uranyum zenginleştirme ve nükleer tesislerin genişletilmesi de dahil olmak üzere nükleer statükoyu korumayı da kabul etti.



İranlı yetkiliye göre Amerika Birleşik Devletleri de, yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokunun İran'da seyreltilmesine onay verdi.

Amerikan yönetimi, nihai anlaşmaya varılana kadar İran'a yeni yaptırım uygulamamayı da kabul etti.



İRAN'A PETROL YAPTIRIMLARI ASKIYA ALINACAK



İranlı yetkiliye göre Amerikan Yönetimi anlaşmayla İran'a uyguladığı petrol yaptırımlarını belirli bir süre için askıya alacak, Tahran'ın petrol satmasına izin verecek.



İRAN DONDURULMUŞ VARLIKLARI SERBEST KALACAK



Trump yönetimi, İran'ın dondurulmuş varlıklarından 25 milyar doları, doğrudan nakit transferleri, bölgesel ülkeler arasındaki işbirliği ve finansal kredi hatları yoluyla serbest bırakmayı da kabul etti.

Amerikan Başkanı, mutabakat zaptı imzalanır imzalanmaz Hürmüz Boğazı'nın açıklacağını duyurmuştu. İranlı yetkili de, Hürmüz Boğazı'nın derhal bütün ticari gemilere açılacağını doğruladı. Yetkili, Amerikan Yönetimi'nin de İran limanlarına deniz ablukasını kaldıracağını söyledi.



TRUMP: ANLAŞMA BUGÜN İMZALANABİLİR



ABD Başkanı Donald Trump son yaptığı açıklamada, İran ile anlaşmanın bugün imzalanabileceğini söyledi.



Trump, İran ile anlaşmanın imzalanmasıyla Hürmüz Boğazı'nın herkese açılacağını belirtti.

ABD Başkanı, İran ile ilişkilerin önceki yönetimlerin sahip olduğundan çok daha iyi olduğunu iddia etti.

Anlaşmanın ardından uygun bir zamanda B-2 bombardıman uçakları ile İran'da gömülü nükleer kalıntıları çıkaracaklarını savundu.

"Bunları ister İran'da ister Amerika Birleşik Devletleri'nde olsun, seyrelterek etkisiz hale getirip yok edeceğiz."

ifadelerine yer verdi.

İran ve Ortadoğu ülkeleri ile uzun yıllar birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklediklerini paylaştı.



TAHRAN YÖNETİMİ TEMKİNLİ



Tahran yönetimi anlaşmaya dair temkinli tutumunu koruyor.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, "mutabakatın tam olarak ne zaman imzalanacağı konusunda beklememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.



Bekayi İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması meselesinin anlaşmanın vazgeçilmez bir parçası olduğunu sözlerine ekledi.