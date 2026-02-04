ABD - İran müzakeresi olacak mı? ABD basını: "Nükleer görüşme planı çöküyor"

Washington ve Tahran arasında Cuma günü kurulması planlanan müzakere masası devriliyor.

ABD ile İran arasında cuma günü yapılması planlanan görüşmenin yer ve format anlaşmazlığı nedeniyle çöktüğü öne sürüldü. ABD basınının adı açıklanmayan iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberlerde, ABD'nin İran ile cuma günü yapılması planlanan görüşmenin yerinin ve formatının değiştirilmesini reddettiği iddia edildi.



Haberlerde, ABD'li yetkililerin yer değişikliği talebini değerlendirdikleri ancak bugün bu talebi reddetmeye karar verdikleri aktarıldı.



ABD'li yetkililer, "Onlara ya böyle ya da hiç yok dedik, onlar da 'Tamam, o zaman hiç yok' dediler" ifadelerini kullandı. Yetkililer, ayrıca İranlıların ilk formata geri dönmeye istekli olmaları halinde, ABD'nin bu hafta veya gelecek hafta görüşmeye hazır olduğunu söyledi.



Yetkililer, ABD'nin İran ile hızlı bir şekilde gerçek bir anlaşmaya varmak istediğini aksi takdirde başka seçeneklere yönelebileceklerini ifade etti.

RUBİO: YERİ NETLEŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Konuyla ilgili son açıklama ise ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan geldi. Rubio, İran'la görüşmelerin nerede yapılacağını netleştirmek için hala çalıştıklarını belirtirken, “Eğer İranlılar Cuma günü görüşmek isterse biz hazırız” dedi.

Rubio ayrıca, müzakerelerin anlamlı bir sonuca ulaşabilmesi için balistik füzeler konusunun da görüşmelere dahil edilmesi gerektiğini söyledi.

ABD VE İRAN'IN TALEPLERİ FARKLI

Amerika Birleşik Devletleri'nin talepleri arasında İran'daki zenginleştirilmiş uranyumun tamamen ülke dışına çıkarılması bulunuyor.

İkinci olarak da balistik füze programının sınırlandırılması ve bölgedeki İran destekli güçlere sağlanan kaynağın sona ermesi.

Reuters haber ajansına konuşan İranlı bir yetkiliye göre ise İran, müzakerelerin kapsamını da daraltma hedefinde. Tahran'ın talebi, bölge ülkeleri olmadan yalnızca Washington yönetimiyle ikili bir müzakere masası oluşturmak. İkincisi ise nükleer program dışında başka hiçbir konuyu ele almamak.

YİNE ARAKÇİ VE WİTKOFF MASADA OLACAK

Amerikan tarafından masaya oturacak isimlerin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Başkan Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'ın olacağı belirtiliyor.

İran tarafındansa Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve beraberindeki heyet katılacak.

KISA SÜRELİ GERİLİM YAŞANDI

Ancak gerilim daha müzakere başlamadan İran kıyılarına 800 kilometre uzaklıkta tırmandı. Amerikan Merkez Komutanlığı, USS Abraham Lincoln Gemisi'nden kalkan bir F-35 savaş jetinin İran dronunu düşürdüğünü açıkladı.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars ise Şehit-139 tipi dronun keşif ve gözetleme görevini başarıyla yerine getirdiğini duyurdu.

Amerikan Bayraklı bir ticari gemi de İran Devrim Muhafızları tarafından tehdit edildi. Centcom'a göre, gemiye motorunu kapatması emri verildi. Ancak gemi rotasına tam gaz devim etti.



Bölgedeki Amerikan savaş gemilerinden biri ticari gemiye güvenli noktaya kadar eşlik etti.